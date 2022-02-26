الامين العام لجامعة الدول العربية يسلم جوائز التميز العلمي في مجال البحوث...

قام السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ بتكريم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في الوطن العربي في العلوم القانونية والقضائية، والذي يقام تحت الرعاية المشتركة لكل من رئيس مجلس وزراء لبنان والأمين العام للجامعة في بيروت.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الامين العام شارك، مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان ووزير العدل الجزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، في تسليم الجوائز للفائزين الثلاثة الاوائل من الجزائر ومصر، وكذلك في تكريم اللجنة العلمية للجائزة والتي تم تشكيلها من عدد من اساتذة الجامعات العربية المتخصصين في الشؤون القانونية.

وأضاف أن أبو الغيط اكد في كلمته خلال الحفل على اهمية هذه المبادرات لكونها تعكس قناعتنا وايماننا بمكانة البحث العلمي وأهميته، وشدد على ضرورة دعمه وزيادة موازنة البحث العلمي، وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي بما يسمح له بالندية والمنافسة مع المجتمعات الأخرى.