حاكم دبي: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات قفزت 27% في 2021

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، اليوم الأحد، إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزت بنسبة 27 % إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) في 2021.

وأعلنت الإمارات في أكتوبر أن تجارتها الخارجية غير النفطية ارتفعت بنسبة 27 % في النصف الأول من العام الماضي إلى 900 مليار درهم.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي الزيادة اليوم الأحد “بالقفزة القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2021، وتحقيقها معدلات نمو تفوق مرحلة ما قبل كوفيد 19”.

وتابع: “هدفنا هو مضاعفة هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة.. عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية.. نتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في عام 2022”.