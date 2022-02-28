لقيت ثلاثة نساء مصرعهن، في الحريق الذي اندلع أمس في مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء العراقية.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج والمشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة".
واشارت إلى ان فرق الدفاع المدني "استنفرت جهد 20 فرقة إطفاء وإنقاذ وطوقت النيران داخل المستشفى، وأنقذت الكوادر الطبية، والمرضى الراقدين، بالتزامن مع عمليات الإخماد والاقتحام المباشر، وصولا الى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام الواح السندويج بنل في البناء، والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني" .
وخلال عمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية "تم العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 3 نساء في حريق مستشفى الهندية بكربلاء فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.