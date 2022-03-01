بعثة الإمارات في الأمم المتحدة تطالب بالتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قالت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة في تغريدة لها اليوم الثلاثاء إنها تؤكد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا والسعي لإيجاد حلول سلمية بما يخدم الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين.

وأضافت البعثة في بيانها “إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية”.

وغزت روسيا أوكرانيا، الخميس، وتقترب وقواتها من العاصمة كييف، وتحقق مكاسب كبيرة على طول ساحل البلاد.

وقال مسؤول أوكراني إن قتال الشوارع اندلع في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في أعقاب موجة من الهجمات في أماكن أخرى، استهدفت مطارات ومنشآت وقود، والتي يبدو أنها تمثل مرحلة جديدة من الغزو.