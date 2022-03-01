اشتية يدين جريمة إعدام قوات الاحتلال شابين في مخيم جنين

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية الشابين عبد الله الحصري، وشادي نجم في مخيم جنين.

استنكر اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ149، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، اعتداءات الاحتلال على أهلنا المحتفلين بالمناسبة في مدينة القدس وباب العمود، مثمنا صمود أهلنا في القدس، سواء في مساجدها، أو كنائسها، أو حارتها، أو أحيائها، وفي كل مكان، وكل عام.

وقال: “إن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبحاجة إلى حماية دولية و إسرائيل دولة خارجة عن القانون ويجب تدفيعها ثمن عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وقانونيا، مخاطبا العالم: نؤكد أن القدس فلسطينية الوجه، عاصمتنا الأبدية كانت وستبقى”.

كما ثمن قرار البرلمان العربي الذي تبنى تدويل قضية الأسرى وحريتهم، مؤكدا تقديم كل الدعم والمساندة لنضال الأسرى الفلسطينيين البواسل الصامدين خلف قضبان المعتقلات، الذين يناضلون من أجل أبسط الحقوق الإنسانية.

وحول أوضاع الجالية الفلسطينية في أوكرانيا قال اشتية :” إن الحكومة تتابع مجريات الحرب في أوكرانيا بشكل يومي، ويتم التواصل مع سفارتنا وجاليتنا وكوادرنا هناك للاطمئنان والوقوف على أوضاعهم”.

وأوضح اشتية أن المتابعة مستمرة لفلسطينيين المتواجدين في أوكرانيا والبالغ عددهم نحو 2500 مواطن، مشيرا إلى أن البعض منهم قد انتقل إلى الدول المجاورة، ويتم التعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتأمين سلامة وصولهم دونما معيقات، ونحن مستعدون لتقديم كل الممكن لهم في هذه الظروف الصعبة، ظروف الحرب.