البرلمان الليبي يطلب التحقيق في ”تعرض نواب وعائلاتهم لتهديدات بالقتل”

طالب مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد النائب العام بفتح تحقيق عاجل، في تعرض عدد من الأعضاء وعائلاتهم لتهديدات بالقتل من أطراف لم يسمها.

وأدن المجلس في بيان "وبشدة ما تعرض له عدد كبير من الأعضاء خلال أمس واليوم من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والمنع من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن البيان أن "مجلس النواب يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين على القانون"، وأكد على "تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بصرف النظر عن أي توجه سياسي ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية".

وكان مجلس النواب الليبي صوّت في 10 من الشهر الماضي بالإجماع على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.