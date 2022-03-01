الأردن يستعيد 9 قطع أثرية هربت إلى واشنطن

استعادت السلطات الأردنية 9 قطع أثرية هرّبت إلى الولايات المتحدة بينها تماثيل لحيوانات من العصر الحجري الحديث، ومذبح حجر نحاسي، وشواهد قبور، وتمثال بشري.

واستعيدت القطع من جامع آثار في نيويورك من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي ومكتب التحقيقات للأمن الداخلي في نيويورك ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية.

وأكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، خلال احتفال تسليم رسمي في دائرة الآثار العامة، "عمق العلاقات الأردنية الأمريكية خاصة ما يتعلق بمكافحة التهريب للممتلكات الثقافية، بالإضافة لجهود جميع الجهات والشركاء الدوليين"، معربا عن شكره لجهود الفريق الأمريكي في استعادة هذه الآثار انطلاقا من تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص.

من جهته أكد السفير الأمريكي في عمان هنري تي ووستر، أن "إعادة القطع الأثرية المسروقة للأردن، يعد حدثا تاريخيا مهما، كونها أول مجموعة آثار أردنية تتم استعادتها، تنفيذا لبنود اتفاقية حماية التراث الثقافي المبرمة بين الولايات المتحدة والأردن عام 2019".