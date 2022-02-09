فن ومشاهير

نشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة حديثة لها بصحبته ابنتها الوحيدة كايلا، في ظهور نادر للطفلة مع والدتها. وجاءت صورة دنيا وكايلا بناء على طلب جمهور النجمة الشهيرة عبر حسابها على”إنستجرام”، وظهر الاثنين وهما ترتديان جاكيت مطبوع عليه صورة “فطوطة” الشخصية الشهيرة التي قدمها الراحل من قبل. كايلا من مواليد مارس 2014، وهي الابنة الوحيدة […] The post دنيا سمير...
والد حسام حبيب عن عودة نجله لـ شيرين: اتصالحوا لكن مرجعوش ونصحته ياخد هدنة
كشف حسين كامل والد الفنان حسام حبيب، حقيقة عودة نجله لزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد انفصالهما خلال الفترة الماضية. وقال والد حسام حبيب في تصريحات صحفية: شيرين وحسام اتصالحوا ولكن مرجعوش لبعض، العلاقة بينهم طيبة، وشيرين كانت موجودة في جنازة جدة حسام، وحاليا بياخدوا رأي بعض في الأغاني، واللي بينهم أكبر من أي شيء. […] The post والد حسام...
بسبب مكالمة مفبركة لـ مجدي يعقوب.. إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم (التفاصيل)
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره بإيقاف برنامج “الحياة أحلى” عبر شاشة “الحدث اليوم”، وذلك كرد فعل على فبركة مكالمة هاتفية مع شخص أدعى أنه طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب. وجاء في البيان الذي نشره المجلس الأعلى للإعلام عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج “الحياة أحلى” على […] The post بسبب مكالمة...
أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على أنباء عودتها لـ حسام حبيب
نفت شيرين عبدالوهاب، الأنباء التي انتشرت أمس بشأن عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، والذي تسبب في إطلاقها منظم حفلاتها يوسف دندش. وأصدرت شيرين عبدالوهاب بيانا عبر حسابها على “تويتر” أكدت فيه عدم صحة الأخبار التي أطلقها عددا من المقربين لها. وجاء في بيان شيرين: ” تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، […] The post أول تعليق...
شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب
شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب