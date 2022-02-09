فن ومشاهير

نفت شيرين عبدالوهاب، الأنباء التي انتشرت أمس بشأن عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، والذي تسبب في إطلاقها منظم حفلاتها يوسف دندش. وأصدرت شيرين عبدالوهاب بيانا عبر حسابها على “تويتر” أكدت فيه عدم صحة الأخبار التي أطلقها عددا من المقربين لها. وجاء في بيان شيرين: ” تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، […] The post أول تعليق...

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