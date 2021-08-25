نبيل شعيل يحتفل بطرح ألبومه الجديد "يقولون".. بالفيديو

نبيل شعيل، انضم إلى منافسة أغاني الصيف بألبومه المصغر الجديد "يقولون"، والذي طرحه اليوم مع شركة روتانا، ويعود به نبيل شعيل للألبومات، وذلك بعد فترة من الترويج للألبوم وتشويق الجمهور له.

نبيل شعيل يطرح ألبومه الجديد "يقولون"

وطرح الفنان نبيل شعيل ميني ألبوم جديد بعنوان "يقولون"، على موقع يوتيوب ومنصات الاستماع الالكترونية، مع شركة روتانا، وذلك بعد فترة من الاعلان عن الالبوم والنرويج له، وشوقت شركة روتانا الجمهور للالبوم قبل طرحه اليوم، ونشرت مقطع منه على حسابها بتويتر وعلقت:" 4 ساعات تفصلنا عن البوم يقولون.. نبض الكويت نبيل شعيل.. انتظروا الالبوم على تطبيق ديزر"، وشوق نبيل شعيل الجمهور وعلق على حسابه بانستقرام:" ان شاء الله قريبًا مني البوم أهداء لاحلى متابعين".

تفاصيل ألبوم نبيل شعيل الجديد "يقولون"

وعادت شركة روتانا اليوم ونشرت ألبوم نبيل شعيل على يوتيوب ومنصات الاستماع الالكترونية، وعلقت:" استمعوا الان لالبوم يقولون لنبض الكويت نبيل شعيل.. اسمع الالبوم صح على تطبيق ديزر"، واحتفل نبيل شعيل مع الجمهور بالألبوم الجديد والذي يعود به للمنافسة الغنائية في الخليج في موسم الصيف، في أول أعماله بالموسم مع شركة روتانا.

ويتكون ألبوم نبيل شعيل الجديد من 3 أغاني، وأولها أغنية "يقولون" وهي من كلمات أحمد الصانع وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع عثمان عبود، وأغنية "أنا أتحراك" من كلمات أحمد الصانع، وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع زيد نديم، وآخرها أغنية "أسوأ أيامي" وهي من كلمات كلمات وألحان علي بوغيث وتوزيع علي المتروك، ولاقى الألبوم تفاعل كبير من الجمهور بعد طرحه اليوم على يوتيوب ومنصات الاستماع.

أعمال وأنشطة الفنان نبيل شعيل

وكان الفنان نبيل شعيل قد أحيا مؤخراً عدة حفلات غنائية، وأبرزها افتتاحه حفلات الصيف في الرياض بعد عودة الفعاليات الغنائية في شهر يونيو الماضي، وأحيا حفل مميز مع أصالة، قبل الإعلان عن ألبومه المصغر الجديد، وطرح هذا العام عدة أغاني منفردة حققت نجاح كبير وأبرزها أغنية "عطو جوه" و"الأسد"، وكانت آخر ألبوماته بعنوان "كبير الفن" العام الماضي.