أول تعليق بالفيديو من نضال الشافعي بعد أزمته الصحية الأخيرة: "عديت الوضع الحرج"

نضال الشافعي، الفنان المصري، طمأن الجمهور اليوم على حالته الصحية، في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون، ونشر رسالة صوتية للجمهور كشف بها آخر تطورات حالته.

نضال الشافعي يوجه رسالة صوتية للجمهور من المستشفى

ونشر الفنان نضال الشافعي أول تعليق ورسالة له من المستشفى للجمهور، وطمأنهم على حالته الصحية، وقال تعليقاً على الرسالة الصوتية التي نشرها:" شكراً لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلاً لمساندتي الحمد لله على كل حال"، وطمأن الجمهور في الفيديو قائلاً:" انا الحمدلله عديت الوضع الحرج، وانا باذن الله خلال أيام قليلة هطلع من المستشفى.. وانا بشكر كل الناس اللي وصلي دعاها".

أول تعليق من نضال الشافعي بعد أزمته الصحية الأخيرة

ووجه نضال الشافعي الشكر للجمهور ولزملائه على مساندتهم له في أزمته الصحية الأخيرة، واختتم حديثه في الفيديو قائلاً:"انا بشكر كل الناس اللي وصلي دعاها واهتمامها واتصالاتها، وبقولهم ألف شكر ان ربنا سخركم ليا انكم تدعولي وتقفوا جنبي في المحنة دي.. والحمدلله فعلا الشدائد بتبين معدن الرجال والصحاب".

نضال الشافعي يخضع لعملية جراحية دقيقة

وكان المكتب الإعلامي للفنان نضال الشافعي قد كشف عن إصابته بأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخوله المستشفى، وخضع لعملية جراحية أجرى بها استئصال بعض أجزاء القولون، بسبب إصابته بانفجار في القولون، وأكد المكتب الإعلامي أن العملية الجرحية الدقيقة التي خضع لها استمرت لمدة 4 ساعات، ويخضع حالياً نضال الشافعي للملاحظة الطبية والرعاية في المستشفى انتظاراً لتحديد موعد مغادرته المستشفى.

وأقلق الفنان نضال الشافعي جمهوره بعد الكشف عن أزمته الصحية وإصابته بانفجار في القولون، وذكرت عدة مصادر وتقارير أن الفنان المصري تعرض لضغوط نفسية في تصوير فيلمه الجديد "ميني بار"، والتي تسببت له في آلام بمنطقة البطن، وتوجع للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، قبل أن يضطر للخضوع لعملية جراحية بسبب اكتشاف إصابته بانفجار في القولون.