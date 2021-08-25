منة فضالي تخضع لعملية جراحية وتطلب الدعاء لها.. بالصورة

منة فضالي أقلقت متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية اليوم، بعدما كشفت عن خضوعها لعملية جراحية، ونشرت صورة ليدها وهي على سرير المستشفى، وطلبت الدعاء لها دون الكشف عن تفاصيل حالتها.

منة فضالي تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وكشفت الفنانة منة فضالي اليوم عن خضوعها لعملية جراحية، ونشرت صورة ليدها على حسابها بانستقرام والتي كشفت عن تواجدها في المستشفى أثناء الاستعداد للخضوع لعملية جراحية، ولم تكشف منة فضالي في صورتها وتعليقها عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها أو تفاصيل حالتها الصحية وهو الأمر الذي أثار قلق الجمهور.

منة فضالي تخضع لعملية جراحية

وطلبت الفنانة منة فضالي من الجمهور الدعاء لها، وطمأنتهم بتأكيدها ان العملية الجراحية بسيطة، وقالت في تعليقها على صورتها بالمستشفى:"عملية خفيفة ادعولي"، وانهالت التعليقات على صورة منة فضالي من الجمهور وزملائها الفنانين، والذين تساءلوا عن حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها ومن بينهم رانيا محمود ياسين وملك زاهر ومصطفى الأغا وإيناس عز الدين وغيرهم.

أعمال منة فضالي الفنية

وكانت منة فضالي قد نشرت صورة لها من المستشفى أمس بعد زيارة زميلها الفنان نضال الشافعي، والذي خضع أيضاً لعملية جراحية مؤخراً في القولون، وعلقت على الصورة قائلة:" كنا عند نضال بس احتراما انه تعبان محبناش نصوره الحمدلله ضحكتك بالدنيا يا صاحبي وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك ويعنا احنا كمان.. نضال الحمدلله زي الفل ربنا يتمم شفاه علي خير حبيت اطمن كل الناس"، وكانت منة فضالي قد كشفت سبب الأزمة الصحية لنضال الشافعي في تدوينة أخرى لها وقالت:" اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصلو لعملية كبيره في القولون علشان الشغلانه اللي احنا فيها اللي الناس فاكرة ان حياتنا مرفهة بس لا احنا بنشوف الوحش اكتر..".

وكشفت منة فضالي مؤخراً عن أحدث أعمالها الفنية في فيلم "في القلب"، ونشرت صوراً لها مع أبطال العمل خالد سليم وهالة فاخر وسوسن بدر في بداية تصوير العمل، وعلقت:" الحبايب كلهم في صورة فيلم في القلب حتتفرجو علي فيلم جامد اخراج العسل دكتور مرقص عادل.. عشرة العمر الجميل خالد سليم والقمر سوسن بدر وام دم خفيف هالة فاخر والمشكلة بقي توني ماهر.. انتاج الريماس مدير تصوير محمد عز العرب".