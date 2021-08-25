سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها في نقابة الممثلين بعد جدل تغريداتها الأخيرة

سمية الخشاب أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب ربط البعض بين تغريداتها ومنشوراتها الأخيرة على مواقع التواصل وبين زواج طليقها الفنان أحمد سعد مؤخراً، وهو الامر الذي وصل إلى نقابة الممثلين والفنان أشرف زكي والذي هدد بالتحقيق معها.

أشرف زكي يهدد بالتحقيق مع سمية الخشاب

وبدأت أزمة سمية الخشاب بعد نشرها عدة تغريدات وصور على مواقع التواصل مؤخراً، والتي ربطها البعض بزواج طليقها الفنان أحمد سعد، ورغم نفي سمية الخشاب علاقة تغريداتها بأي شخص، إلا ان الأمر وصل إلى نقابة الممثلين، وهدد نقيب الممثلين أشرف زكي بالتحقيق معها ومع أحمد سعد في حال ثبوت ارتكابتهما تجاوزات على مواقع التواصل، وقال في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" أن الأمر قد يصل إلى الشطب من النقابة في مثل هذه الوقائع.

سمية الخشاب تحسم حقيقة التحقيق معها في نقابة الممثلين

ونفت سمية الخشاب في أكثر من تغريدة ورد لها على مواقع التواصل إسائتها لأي شخص، وأكدت ان المنشورات المنسوبة لها ولأحمد سعد مفبركة وغير صحيحة، وهو الأمر الذي تسبب في حالة الجدل الكبيرة على مواقع التواصل، ونشرت تغريدة اليوم على حسابها بتويتر نفت بها التحقيق معها في نقابة الممثلين، ووجهت الشكر للفنان أشرف زكي، ووصفت مروجي الشائعات عنها بـ"حزب أعداء النجاح".

وطلبت سمية الخشاب من الجميع توخي الحذر من الاخبار المفبركة والأكاذيب التي تروج عنها، والتي اعتبرتها حملة ممنهجة ضدها، وجاء ذلك بعد نشرها تغريدة أيضاً مؤخراً قالت بها:" انا غير مسئولة عن اي نوايا سيئة لا تخصني ما لم اصرح بها، فبركة غرضها اثارة الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركة"، وأضافت أن جميع صور المنشورات المتداولة لها مفبركة وغير حقيقية.

سمية الخشاب تثير الجدل على مواقع التواصل

وأثارت كذلك سمية الخشاب الجدل في الفترة الأخيرة بسبب نشاطها المكثف على مواقع التواصل، حيث تحرص سمية الخشاب على نشر صور يومياتها وتغريدات تفاعلية مع الأحداث الجارية على حسابها بتويتر، وهو الأمر الذي جعلها في الواجهة مؤخراً، وأثارت الكثير من الجدل بسببها على مواقع التواصل.