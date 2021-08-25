اليوم.. هشام عباس يحيى حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة

يحيى اليوم الأربعاء النجم هشام عباس حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمة منها "لمتنا" و"نارى نارين" و"فينه حبيبى فينه"، وغيرها من الأغانى التى كونت له جماهيرية عريضة.

كان النجم هشام عباس قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر النجم هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار إلى أنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة" الذى طرحه فى نوفمبر الماضى

وأعرب مؤخرًا هشام عباس، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى.

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