نجل غادة عادل يفاجئ الجميع بخسارة كبيرة في وزنه

فاجئ الممثل الشاب عبد الله الهواري نجل النجمة غادل عادل والمخرج مجدى الهواري، متابعيه بخسارة كبيرة في وزنه، أظهرته باختلاف وتغير تام في شكله الذي اعتاد الجمهور عليه به، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام" صور له بشكله الجديد، والذي أثار إعجاب عدد كبير من متابعيه، وقال أحد التعليقات :"عاش"، فيما قال أخر :"تغيير كبير برافو".

وكان عبد الله الهواري قدم تجربة سينمائية وحيدة من خلال فيلم "العفريت"، وهو من تأليف وإخراج عبد الله الهواري، وإنتاج مجدي الهواري، وكان يدور العمل في إطار كوميدي، كما ظهرت غادة عادل فى الفيلم كضيف شرف مع نجلها بودى، وقد شارك فى بطولته، إلى جانب بودى، أسما سعيد وأدهم السدراوى وعمرو موسى وجنات سعيد.

وكان عبد الله مجدى الهوارى قد أكد أنه يتحمل مسئولية عدم نجاح أول تجربة سينمائية له، وتابع الهوارى، عبر حسابه على انستجرام "‏الناس اللى بتقول رأيها باحترام هى الناس اللى ‏فعلاً لازم حد يسمعهم، ‏والناس اللى بتقول ‏رأيها بطريقة مش كويسة ‏حسابهم عند ربنا إن شاء الله.. ‏استنوا أفلام قصيرة كتيرة وحاجات تعجبكم أوى.. اللى جاى أحسن بكتير بحبكم أوى".

وأضاف: "الفيلم ليه معنى.. وليه قصة.. بس العيب من عندى أنا.. علشان ماعرفتش أوضح أكتر ليكوا القصة.. وشكرًا للناس اللى كتبوا رأيهم بجد".