اليوم .. هيفاء وهبي تحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفلا غنائيا اليوم فى الساحل الشمالي في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر.
وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر والذى تنقسم الى 3 فئات، وهي 750 ، و1000، و2500 الـ vip".
وتشدو المطربة هيفاء وهبى بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور ولعل من ابرزها اغنية "ابن الحلال ولو كنت التى قدمتها مع الفنان اكرم حسنى وانت تانى.
تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشرها عدة صور لها في منزلها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.
وعلقت هيفاء وهبي، على الصور: “صباح الأمل.. #صباح_الخير #هيفاء_وهبي ..Time to move on”.
وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت مؤخراً في أغنية “لو كنت” برفقة الفنان أكرم حسني، وحققت الأغنية نجاح كبير جداً فور طرحها عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.
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