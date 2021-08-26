وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد رفيق أهم نجاحات كاظم الساهر الغنائية

وفاة الموسيقار فتح الله أحمد صالح حيث نعت نقابة الفنانين العراقيين الموسيقار فتح الله أحمد صالح الذي توفي ليل الأربعاء عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ويعتبر الراحل من أحد أبرز المؤثرين في مسيرة النجم العراقي كاظم الساهر وأحد المساهمين في نجاحاته الفنية والغنائية.

وفاة الموسيقار فتح الله أحمد بفيروس كورونا

نقابة الفنانين العراقيين نشرت صورة للراحل الموسيقار فتح الله أحمد مرفقة بتدوينة رثاء له عبر الفيسبوك حيث كتبت :" ببالغ الحزن والأسى، تنعي نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان فتح الله احمد صالح والذي وافته المنية مساء (أمس) أثر إصابته بفيروس كورونا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه وانا اليه راجعون".

وعانى الراحل في أيامه الأخيرة من تداعيات فيروس كورونا بينما كان قد تم نقله الى المستشفى منذ عدة أشهر حيث تدهورت حالته الصحية خاصة وأن الراحل كان يعاني سابقا من أورام في الكلى والكبد، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم والسكري، وقد وافته المنية في أحد مستشفيات إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.

معلومات عن الراحل فتح الله أحمد صالح

الموسيقارالراحل فتح الله أحمد صالح، من مواليد 1957، وهو ملحن وموزع موسيقي عراقي بارز، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

عمل قائدا للفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر وموزعا لكثير من أعماله، حيث يعتبر من أهم صانعي التاريخ الفني لكاظم الساهر، ويعد أول عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق.

استقر فتح الله أحمد صالح في الإمارات خلال السنوات الماضية، وأنجز عدة سيمفونيات إحداها للإمارات، كما ترأس قبل عامين لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل" الذي عرض على قناة "أبوظبي".

كما أعلن الراحل فتح الله أحمد صالح مؤخرا عن انتهائة من التوزيع السيمفوني والأوركسترالي كاملا للوحات "ملحمة جلجامش" التي من المقرر ان يغنيها كاظم الساهر في الفترة المقبلة.