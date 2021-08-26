نجوم الفن يواسون إيمى سمير غانم بعد رسالتها المؤثرة لوالدتها الراحلة

حرص عدد كبير من الفنانين على مواساة النجمة إيمي سمير غانم، بعد رسالتها المؤثرة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت الفنانة كندة علوش، قائلة:" الله يرحمها ويصبر قلبك يا حبيبتي"، وقالت الفنانة عبير صبرى "حبيبتي ربنا يصبرك ويقويكي ويرحمها"، وكتبت الفنانة غادة عادل:" ربنا يرحمها ويصبر قلبك حبيبتي".

وقالت الفنانة أروى جودة:" الله يرحمها و يصبركم يا رب"، وكتبت الإعلامية بوسى شلبى: "الصبر والدعاء والصدقة يا حبيبتي"، وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين ياحبيبتي قلبي عندك الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وكتبت الفنانة حلا شيحة" حبيبتي ايمي يارب حبيبتي يطمن قلوبكم و يصبركم علي فراقها"، فيما قالت الفنانة بدرية طلبة "ربنا يرحمهم ويصبركم علي فراقهم"، وكتب الفنان شيكو "الله يرحمها و يصبركم".

كما كتبت الفنانة هنا شيحة "ربنا يرحمها ويصبر قلبكوا "، وقالت الفنانة فيفى عبده "يا حبيبتي الله ‏يرحمكم في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وقالت الفنانة هند صبرى "ربنا يصبر قلبك حبيبتي "، وكتبت الفنانة سوسن بدر "الله يرحمها ويصبرك ويقويكى ادعلها كتير يا حبيبتي".

وواصلت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم الدعاء لوالديهما الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر انستجرام الخاص بهما، حيث نشرت دنيا و إيمي صورة تحمل الدعاء لوالدهما : "اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز، وارحمهما وأسكنهما فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم واغفر ذنبوبهما، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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