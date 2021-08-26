تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة عبر حسابها الشخصي فيسبوك بثير...

كتبت مصممة الأزياء علياء بسيوني - زوجة الفنان أحمد سعد - منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثارت به جدل محبيها وأصدقائها. ونشرت علياء بسيوني - زوجة أحمد سعد - صورة من صفحة تنتحل شخصيتها على فيسبوك، وطالبت أصدقائها بعمل حظر للصفحة، كاشفة أن من دشن الصفحة هي سيدة، ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: «مصممة تتهزأ please report»، مشيرة بأيقونة الضحك في المنشور، لتثير الجدل حول هذه الشخصية التي تنتحل شخصيتها.

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