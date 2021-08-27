شاهدوا أجمل لقطات النجمات الإماراتيات مع أبنائهن تزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية

استطاعت عدد من النجمات الإماراتيات، الجمع بين النجاح المهني والأسري، حيث أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والإعلام، إضافة إلى حرصهن على تكوين أسرة ناجحة، ليكنّ بذلك نموذج نسائي يحتذى به لدى محبيهم، وتزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس، نرصد أبرز اللقطات العفوية واللافتة للأنظار، لبعض من نجمات الإمارات مع أبنائهم.

أحلام الشامسي

النجمة الإماراتية أحلام تحرص باستمرار على التفاعل مع أبنائها ونشر أبرز وألطف اللقطات التي تخصهم عبر حسابها على انستجرام، وبالرغم من ندرة ظهورها معهم في نفس اللقطات، إلا أنها قررت دائمًا أن تشارك الجمهور بأهم الأحداث التي يمرون بها، والاحتفاء بالمناسبات الخاصة بهم.

فمؤخرًا حرصت على تقديم التهاني لابنتها لولوة خلال احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه ابنتها وهي تلتقط الصور التذكارية خلال حفلها الفخم، إضافة إلى ظهورهم بالصوت فقط في الاحتفال الذي أقامته الأسرة للنحمة الإماراتية، كما أنها دائما ما تشارك وتتفاعل مع نجلها فاهد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

رؤى الصبان

رؤى الصبان الإعلامية الإماراتية بالرغم من أنها حريصة على عدم نشر صور أو لقطات لابنتها شيخة البالغة من العمر حوالي عامين، إلا أنها قررت أن تشارك متابعيها عبر انستجرام، بصورة مميزة جمعتها مع طفلته الصغيرة، التي قررت كذلك ألا تقوم بإظهار وجهها.

وظهرت رؤى الصبان وهي تجلس ممسكة بيد طفلتها تزامنًا مع عيد الأضحى، وعلقت بقولها: "يا فرحة العيد.. يا سعادة البيت، الله يحفظج ويبارك فيج يا عمر ماما".

مهيرة عبد العزيز

الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز أيضًا غالبا ما تشارك المتابعين على انستجرام، بتوثيق لأجمل لحظاتها مع طفلتها "يسمة"، حيث تخضع باستمرار معها لجلسات تصوير مميزة، تظهر فيها طرافة الطفلة وعفويتها مع والدتها.

ودائمًا ما تلقى صور الإعلامية الإماراتية مع ابنتها، تفاعل وإعجاب قطاع كبير من الجمهور الذي يشيد بعلاقتهما المميزة، ويتمنون المزيد من النجاح للإعلامية الإماراتية في حياتها المهنية والأسرية.

الصور مأخوذة من حسابات مهيرة عبد العزيز وأحلام ورؤى الصبان على انستجرام