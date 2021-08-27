محمد محمود عبدالعزيز يتغزل بخطيبته بعدما فاجئته في عيد ميلاده: "عرفت تفرحني بوجودها في حياتي"

محمد محمود عبدالعزيز وجه رسالة شكر لزملائه وأصدقائه الذين حرصوا على حضور حفل عيد ميلاده الذي أقيم في أجواء رومانسية، حيث استغل النجم المصري الفرصة من أجل الإعلان الرسمي عن خطوبته.

محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لزملائه وخطيبته

محمد محمود عبدالعزيز نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بضيوفه الذين حضروا الحفل من أجل الاحتفال معه بهذه المناسبة السعيدة، كما وجه النجل الأكبر للفنان الراحل محمود عبدالعزيز الشكر لخطيبته سارة صاحبة فكرة الاحتفال بعيد ميلاده بهذا الشكل وسط حضور محبيه وزملائه، كما عبر لها عن سعادته بتواجدها دوت الخليج أيضا في هذه الاحتفالية.

فكتب محمد محمود عبدالعزيز: "مش عارف اقول ايه والله بجد فرحتونى جدا جدا بوجودكم معايا وحواليا، يا رب دايما متجمعين على الخير كله إن شاء الله، مش عارف اشكركم ازاى او اقول ايه لكل واحد فيكم قطع اجازته او جالى من مكان بعيد او سهر معايا وهو عنده شغل تانى يوم الصبح بدرى. شكرا شكرا شكرا من كل قلبى والله العظيم، ربنا يخليكوا ليا ومش قادر ماشكرش سارة صاحبة الفكرة والتجميعة الحلوة اوي دى اللي بجد عرفت تفرحنى بوجودها فى حياتى ووجودكم معايا".

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاده مع خطيبته

محمد محمود عبدالعزيز عبر أيضا عن سعادته بإقامة حفل عيد ميلاده الذي حضره مجموعة كبيرة من أصدقائه وأسرته من بينهم شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وأوضح المنتج المصري أن كان يشعر بأن خطيبته سارة تسعى لتنفيذ مفاجأة له بدعوة أصدقائه للاحتفال معه خصوصا أنه قام بتأجيل هذا الاحتفال بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

فكتب محمد محمود عبدالعزيز: "خطيبتى عملت لى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم اننا متفقين من أول يوم اننا مش هنفاجئ بعض بأى حاجة، بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة وجمعت لى اصحابى وحبايبى اللى بجد عايز اشكرهم جدا واحد واحد وواحده واحده، بجد مش عارف اقول لكم ولا اشرح لكم وجودكم فرحنى ازاى ووالله ما كنت عايزكم تروحوا".

محمد محمود عبدالعزيز استغل الحفل ليظهر مع خطيبته سارة ويتقدم لخطوبتها بشكل رومانسي وأيضا ليفاجئها حيث جلس على ركبتيه وقدم لها خاتم الخطوبة، موضحا أن كل منهما عانى بسبب أزمة فيروس كورونا التي نتج عنها تأجيل احتفالهما بهذه المناسبة فكتب: "المهم بقى إن انا من يومين حسيت احساس أقرب إلى اليقين انها بتحضر لحاجه وقررت جوايا أن لو طلع احساسى صح أنا كمان لازم افاجئها وفى نفس اليوم وده كان ردى على مفاجأتها"، كما احتضن محمد محمود عبدالعزيز خطيبته ورقص معها على أغنية " مون شيري".

النجوم يقدمون التهاني للفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز

محمد محمود عبدالعزيز قدم له العديد من النجوم التهاني بهذه المناسبة، كان من بينهم الفنانة دنيا سمير غانم التي كسرت حالة الحزن على والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز من أجل تهنئة محمد محمود عبدالعزيز بهذا الحدث المهم في حياته فكتبت: "يا حبايبي ربنا يسعدكم يا رب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك"، بينما علق أيضا الإعلامي رامي رضوان فكتب: "ربنا يسعدكم ويهنيكم حبايبي. وكل سنة وانت طيب يا زيزو"، كما قدم له التهنئة كذلك كل من الفنانة درة، وشريف رمزي، وهيدي كرم، ودينا فؤاد، وشيكو، وهبة مجدي، ونادر حمدي، ولطيفة، ورامي إمام.

الصورة مأخوذة من حساب الفنان محمد محمود عبدالعزيز والفيديو المرفق.