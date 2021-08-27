صور أول ظهور لـ منة فضالي بعد إجراء عملية جراحية.. هل خضعت للتجميل؟

منة فضالي طمأنت متابعيها على حالتها الصحية وذلك بعد ساعات من إعلانها عن خضوعها لعملية جراحية، مما تسبب في إثارة قلق الجمهور وكذلك زملائها في الوسط الفني عليها.

أول صور للفنانة منة فضالي بعد خضوعها لعملية جراحية

منة فضالي نشرت أكثر من صورة عبر حسابها على "انستجرام" وهي ترتدي نظارة طبية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها عن خضوعها لعملية جراحية لم تكشف الفنانة المصرية عن أي تفاصيل عنها، وجاءت الصور الأولى لمنة فضالي بتعليق قصير كتبت فيه: "صباح الخير"، في إشارة إلى استقرار وضعها الصحي.

الفنانة المصرية قد نشرت صورة وهي ترتدي بطاقة التعريف الخاصة بها داخل المستشفى والتي كُتب عليها اسمها بالكامل، واكتفت منة فضالي بتعليق قصير على الصورة التي قامت بنشرها فكتبت: "عملية خفيفة ادعوا لي".

جدل بسبب العملية التي خضعت لها الفنانة منة فضالي

منة فضالي بعد إعلانها عن خضوعها لعملية جراحية انتشرت بعض التعليقات حول أنها تخضع لعملية تجميل، لكن الفنانة المصرية ردت على هذه التعليقات ونفت ذلك، وأكدت أنها في حال خضعت لعملية تجميل سوف تكشف عن هذا الأمر، كما وجهت الشكر لكل من سأل عنها فكتبت منة فضالي عبر حسابها على "فيس بوك" : "الحمدلله أنا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمدلله، ومش عملية تجميل اقسم بالله بالعكس لو تجميل حقول، شكرا لكم جميعا وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا على راسي ألف شكر، شكرا صديقي الدكتور محمود السيد".

منة فضالي بعد نشرها لصورها عقب انتهاء العملية سعى العديد من النجوم للاطمئنان عليها وعلى حالتها الصحية فكتب النجم المصري سامح حسين تعليقا قال فيه: "حمدالله على سلامتك يا منونة يا قمر"، كما كتب أنس نصري شقيق الفنانة أصالة تعليقا: "منوشة القمر سلامة قلبك حبيبتي"، كما علقت أيضا الفنانة نسرين أمين فكتبت: "ألف سلامة عليكى يا حبيبتي إن شاء الله تقومى بالسلامة".

وطرحت الفنانة رانيا محمود ياسين سؤال حول الحالة الصحية للفنانة منة فضالي فكتبت: "ايه يا منة بس؟ سلامتك"، وكتب أيضا الفنان محمد عز: "ألف مليون سلامة يا منة إن شاء الله تقومي بالسلامة"، كما أطمئن على حالة الفنانة منة فضالي كل من الفنانة إيناس عز الدين، وإيمان سلامة، وملك أحمد زاهر، وحنان مطاوع، وتوني ماهر، ومصطفى الآغا، وخالد سليم.

منة فضالي تزور الفنان نضال الشافعي في المستشفى

منة فضالي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بعدد من زملائها أثناء زيارتهم للفنان نضال الشافعي في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في القولون، حيث طمأنت الجمهور على حالته فكتبت: "كنا عند نضال بس احتراما انه تعبان محبناش نصوره الحمد لله ضحكتك بالدنيا با صاحبي وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك ويعيننا احنا كمان نضال الحمدلله زي الفل ربنا يتمم شفاه علي خير حبيت اطمن كل الناس".

وتشارك منة فضالي في بطولة فيلم "ميني بار" مع الفنان نضال الشافعي، كما أنها اعلنت مؤخرا عن مشاركتها في بطولة فيلم "في القلب"، ونشرت صوراً لها مع أبطال العمل خالد سليم وهالة فاخر وسوسن بدر مع بداية تصويره.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة منة فضالي على "انستجرام".