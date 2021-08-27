أبرز لقطات حفل خطوبة ريم سامي .. دويتو أكرم حسني ومي عمر ورقص إلهام شاهين

ريم سامي الفنانة المصرية وشقيقة المخرج محمد سامي، احتفلت بخطوبتها على رجل أعمال يدعى طارق هيمن، مساء اليوم الخميس، وسط عائلتها وأصدقائها في الساحل الشمالي بمصر.

النجوم في حفل خطوبة ريم سامي

وكان من بين الحضور الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وإلهام شاهين والفنان إدوارد، والفنان ماجد المصري وزوجته، وأكرم حسني والمنتج أحمد السبكي والفنانة هنادي مهنا والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي

واحتفلت ريم سامي بخطبتها بالرقص مع خطيبها وشقيقها المخرج محمد سامي، وعدد من أصدقائها، ومن بينهم الفنان أكرم حسني الذي حرص على أداء أغنية "لو كنت" خلال الحفل، والتي نالت شهرة واسعة عندما أطلقها مؤخرا وشارك في غنائها مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

دويتو أكرم حسني ومي عمر في خطوبة ريم سامي

كما حرص أكرم حسني ومي عمر أداء الدويتو الذي قدماه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" بعنوان "إن جيت للحق"، وهو ما نال تفاعل عدد كبير من حضور حفل خطوبة شقيقة زوجها المخرج المصري.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة لقطات وصور من حفل الخطوبة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت في تلك الفيديوهات الفنانة إلهام شاهين وهي تتفاعل بالرقص مع العروسين، كما ظهر عدد كبير من الحضور وهم يرقصون على أنغام بعض أغاني فترة التسعينيات ومنها "السود عيونه" و"عيني".

أحدث أعمال ريم سامي

أما مي عمر فنشرت كذلك عدة لقطات من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة، والتي أظهرت ريم سامي وهي ترتدي خاتم الخطوبة وتستقبل تهاني الحضور.

وانتشرت فيديوهات خطوبة ريم سامي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت إعجاب قطاع كبير من متابعيها الذين أشادوا بمرحها مع خطيبها هنأوها بخطوبتها وتمنوا لها حياة سعيدة.

وكانت ريم سامي قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، الذي لعب بطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد وسلوى عثمان وفردوس عبد الحميد وملك أحمد زاهر ودياب وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



الصور مأخوذة من حسابات بوسي شلبي وإدوارد على انستجرام