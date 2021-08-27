أبرز أغاني نجوم الطرب هذا الأسبوع.. محمد حماقي يطرح "طالع موضة" ونبيل شعيل ينافس بألبوم مصغر

واصل عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، طرح أحدث أغانيهم خلال الأسبوع الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعل واحتفاء كبير من الجمهور بمجرد طرحها، وكان من بينهم محمد حماقي ونبيل شعيل ومايا دياب ومحمود الليثي ونجوى كرم وغيرهم.

محمد حماقي

النجم المصري محمد حماقي طرح مساء أمس الخميس أحدث أغاني ألبومه الجديد "طالع موضة" في الخامسة مساء، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتعد هذه الأغنية الرابعة التي يطرحها المطرب المصري من ألبومه "يا فاتني"، بعدما طرح خلال الأسابيع الماضية أغنيات أخرى منها "زيها مين"، ولو هتسيب"، و"تك".

أغنية “طالع موضة” لحماقي، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكساج أحمد إبراهيم، ولاقت تفاعل كبير من جمهور النجم المصري بمجرد طرحها.

نجوى كرم

نجوى كرم النجمة اللبنانية أشعلت المنافسة كذلك في موسم الصيف الغنائي وطرحت أغنيتها الثانية هذا الشهر بعنوان "ساحر قلوب"، وفاجئت نجوى الجمهور بانطلاق الكليب بما انتهى به كليبها الأخير "مغرومة 2"، وجاء صوت الفنان معتصم النهار وهو يوجه سؤال لنجوى كرم قائلاً: "انتي عن جد مغرومة؟"، وردت نجوى كرم في بداية الفيديو:"أكيد مغرومة ومع كل طلة شمس هضل مغرومة..ليش لا.. الحب بيخلينا نضوي مثل القمر ونشع مثل النجوم ولا لا.. مين اللي قال ان الحب ما انه ساحر قلوب.. مش هخلي الحب يتطفي حتى الدنيا تنطفي".

وتصدرت نجوى كرم الترند بأغنيتها، التي نالت إعجاب وتفاعل قطاع كبير من الجمهور.

مايا دياب ومحمود الليثي

مايا دياب شاركت لأول مرة الفنان الشعبي محمود الليثي في دويتو جديد بعنوان "حطالي روج" والذي تم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، وتعتبر تلك الأغنية دوت الخليج أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبوم مايا دياب الذي يحمل عنوان"أكثر شوية" والذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.

"حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي وإنتاج حمدي بدر.

هيثم شاكر

هيثم شاكر المطرب المصري طرح كذلك أغنية جديدة بعنوان "مش عادية" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتني دي اللي طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبي دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدي.. طب هو فيه زي القمر ده في البلد دي.. روح لف حتى بص لأ تحدي دي اللي كلمة منها بتجيبلي انهيار.. دي اللي خط أحمر كلامها يا ناس مجاب".

نوال الزغبي

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي طرحت أيضًا خلال هذا الأسبوع، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" على قناة شركة روتانا على يوتيوب، وتصدرت الترند بمجرد طرح الأغنية التي قامت بغنائها باللهجة الخليجية وهو ما لاقى اعجاب جمهورها الخليجي.

أغنية "عليه ابتسامة" من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر

نبيل شعيل

نبيل شعيل النجم الكويتي، انضم إلى منافسة أغاني الصيف ولكن ليس بأغنية واحدة، بينما قام بطرح ألبوم مصغر بعنوان "يقولون"، والذي تعاون فيه مع شركة روتانا، ويتكون ألبوم نبيل شعيل الجديد من 3 أغاني، وأولها أغنية "يقولون" وهي من كلمات أحمد الصانع وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع عثمان عبود، وأغنية "أنا أتحراك" من كلمات أحمد الصانع، وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع زيد نديم، وآخرها أغنية "أسوأ أيامي" وهي من كلمات كلمات وألحان علي بوغيث وتوزيع علي المتروك.