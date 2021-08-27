فيديو جواهر الكويتية تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلة علاجها من السرطان: "تلقيت 51 جلسة كيماوي"

جواهر الكويتية حلت ضيفة على برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على منصة نكست، وذلك من خلال مداخلة بالفيديو عبر سكايب، تحدثت فيها عن بداية مرضها وإصابتها بالسرطان وكيف اكتشفت الأمر.

جواهر الكويتية تكشف تفاصيل مؤلمة عن رحلة علاجها

جواهر الكويتية أوضحت أنها تعرضت في البداية لتشخيص خاطيء، وظلت لفترة طويلة تعاني من تعب شديد لكنها لم تعلم ما الذي أصابها، خاصة وأن اكتشاف الإصابة بالسرطان تحتاج لفحوصات دقيقة كالآشعة والمناظير، وهو ما لم تفعله منذ بداية تعبها بحسب قولها.

وكشفت النجمة الكويتية تفاصيل مؤلمة عن رحلة علاجها وأوضحت أنها علمت بإصابتها بمرض سرطان المعدة في نهاية عام 2019، ثم انتقل المرض إلى الكبد أيضًا، حيث أنها بدأت في إجراءات علاجها، وتلقت حوالي 51 جرعة علاج كيماوي منذ بدء فترة العلاج وحتى الآن.

أكثر ما تسبب في مضايقة جواهر الكويتية منذ مرضها

وعبرت جواهر الكويتية عن مدى رضاها بما تعرضت له من ألم جسدي، وقالت: "الحمد لله.. هذا أجر ببلاش"، مشيرة إلى أنها حاليًا باتت أفضل، حيث تستطيع التحرك، إلا أن أكثر ما يضايقها هو عدم قدرتها على السجود خلال صلاتها، حيث تؤدي الفروض وهي جالسة على الكرسي.

وأضافت الفنانة الشهيرة: "هذا الابتلاء قربني لربي وغير حياتي 180 درجة للأفضل.. وكلي ثقة في ربي إنه الشافي المعافي ومتفائلة خير"، وحرص عدد من جمهور جواهر الكويتية على الدعاء لها بالشفاء العاجل، وانتهاء رحلة علاجها على خير.

مرض جواهر الكويتية واللحظات الصعبة التي عاشتها

وكانت جواهر الكويتية قد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مؤخرًا مقطع فيديو لها في العاصمة البريطانية لندن التي تتواجد فيها من أجل تلقي العلاج من السرطان، وأوضحت الفنانة الكويتية أنها مرت وقتها بلحظات صعبة حيث أكدت أن ما يحدث لها خلال هذه الفترة من مرحلة العلاج يجعلها أكثر قوة، وأن الله دوما يختار لها الأفضل، وأنها لم تفقد الأمل في شفائها.



كما أكدت أنها تعرضت في هذا الوقت لموقف صعب، وأنه قد كتب لها عمر جديد على حسب وصفها، لكن الفنانة الكويتية رفضت أن تكشف عن تفاصيل هذا الموقف، وأكدت أن الله كان لطيف بحالها فكتبت: "أمس الله كتب لي عمر جديد اللهم لك الحمد حسيت وتأكدت أن البني آدم ولا شيء وأن الدنيا ماتسوى، ربي الطف بي وبحالي وشافني وشافي جميع مرضى المسلمين يارب".

الصور مأخوذة من حسابات جواهر الكويتية ومي العيدان بانستجرام والفيديو المرفق