أول رد فعل من ريم سامي بعد الاحتفال بخطوبتها ووالدها والنجوم يقدمون التهاني لها.. بالصور

ريم سامي الفنانة المصرية الشابة احتفلت مساء أمس الخميس بخطوبتها من رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل أقيم بالساحل الشمالي، وضم أفراد عائلتها وعدد من النجوم بالوسط الفني.

النجوم في حفل خطوبة ريم سامي

ريم سامي تصدرت الترند خلال الساعات الماضية بعد تداول أصدقائها العديد من اللقطات المميزة من حفل الخطوبة التي حضرها مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتهما ليلى أحمد زاهر، والفنانة إلهام شاهين وإدوارد والإعلامية هالة سرحان وماجد المصري وزوجته وأكرم حسني وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وغيرهم.

وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عدة لقطات من حفل الخطوبة، كما حرص والدها سامي عبد العزيز على نشر عدة صور وفيديوهات من حفل الخطوبة عبر حسابه على فيسبوك.

والد ريم سامي يهنئها برسالة مؤثرة

وهنأ سامي عبد العزيز ابنته ريم سامي بخطوبتها، ونشر صورة جمعته بها على فيسبوك، ظهرت فيها الفنانة الشابة وهي تقف بجوار والدها، ممسكة بيده، وعلق والدها على الصورة برسالة اعتبرها البعض مؤثرة، فكتب: "خطوبة ريم أم أبيها" في إشارة منه إلى حنية ورقة ابنته معه وحبه الشديد لها، وانهالت التهاني على والد ريم الذين تمنوا لها حياة جديدة سعيدة.

أول رد فعل من ريم سامي بعد الاحتفال بخطوبتها

من جانبها قررت ريم سامي التفاعل مع متابعيها وأصدقائها، من خلال إعادة نشر مجموعة صور وفيديوهات جديدة من الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على انستجرام، وظهرت فيها ريم وهي تمرح بطرافة مع أصدقائها وعريسها خلال التقاط الصور.

وتلقت ريم سامي التهاني من أصدقائها الذين حضروا الخطوبة ومن بينهم الفنانة هنادي مهنا، التي شاركت الجمهور بصور وفيديوهات من الحفل، وظهرت فيها مع زوجها أحمد خالد صالح وأسرة الفنان أحمد زاهر، أما ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي فحرصت كذلك على التقاط الصور التذكارية دوت الخليج وابنتها روضة، مع الفنانة الشابة، وعلقت على الصور التي شاركتها عبر حساب والدتها على انستجرام: "الف مبروك يا ريم يا حبيبة قلب مامي الله يرحمها وحبيبتي وحبيبة روضة.. ربنا يسعدكم ويحفظكم ويبارك فيكم يارب".

الصور مأخوذة من حسابات ريم سامي وهنادي مهنا ورجاء الجداوي على انستجرام، وحساب والد ريم سامي على فيسبوك.