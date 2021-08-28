بوسي تعلن موعد عودتها لنشاطها الفني

قالت الفنانة القديرة بوسي، ان أسباب غيابها عن الساحة الفنية لأكثر من عامين متتاليين، منذ ظهورها بمسلسل البرنسيسة بيسى للفنانة مي عز الدين، خلال عام 2019.
وقالت بوسي، إنها بعد ظهور جائحة كورونا وهي تفرض العزل المنزلي على نفسها وتفضل عدم الخروج ومخالطة الأخرين، مشيرة إلى أنه لهذا السبب رفضت التعاقد على أي مسلسل أو عمل فني خوفًا من العدوى، مؤكدة أنها بعد انحصار الفيروس المستجد سوف تعود مرة أخرى لاستكمال نشاطها الفني.
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