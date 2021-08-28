محمد حماقى يتصدر تريند يوتيوب بأغنية ”لو هتسيب”

ما زالت أغنية "لو هتسيب" للنجم محمد حماقى، محتفظة بتصدرها تريند يوتيوب منذ أسبوعين منذ طرحها، واحتلت الأغنية المركز الثالث، ووصل عدد مشاهدات الأغنية 10 ملايين، تعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور.

وأحيا محمد حماقي حفل غنائى على مسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الجمعة وكانت أولى أغانيه "نفسي أبقى جنبه"، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

وطرح النجم محمد حماقى أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذى طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان حماقى قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يا فاتنى" أيضًا.