أول ظهور لجنات مع ابنتها على خشبة مسرح حفلها الأخير وهكذا قدمتها للجمهور.. بالصور

جنات عادت لإحياء حفلات غنائية جديدة وذلك بعد فترة من التوقف، حيث شاركت الفنانة المغربية في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الـ29، والذي شاركها فيه الفنان محمد حسن، كما ظهرت ابنة الفنانة جنات على مسرح الحفل مع والدتها.

ابنة جنات تخطف الأنظار في حفلها بمهرجان محكى القلعة

جنات أحيت حفلا جديدا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة والذي أقيم مساء أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، جنات قامت بغناء مجموعة من أجمل الأغاني في مسيرتها الغنائية بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار، وبدأت الحفل بأغنية "اللي بيني وبينك"، كما قدمت كذلك كل من أغنية "حبيبي على نياتو"، و"حب جامد" و"أنا استعجلت"، وأثناء تواجد جنات على مسرح الحفل أعلنت للجمهور بأن ابنتها ترغب في إلقاء السلام عليهم لتظهر الصغيرة على المسرح وألقت التحية وسط تفاعل واسع من الحاضرين معها.

جنات تعود للحفلات الغنائية بعد فترة من الانقطاع

جنات حافظت منذ ميلاد ابنتها على عدم ظهورها بشكل متواصل وكانت تكتفي بنشر بعض الفيديوهات والصور التي تجمعها بابنتها التي تحمل نفس اسمها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقليلا ما كانت تظهر ابنة الفنانة المغربية بملامحها بشكل واضح.

جنات قد غابت لما يقارب الـ6 اشهر عن إحياء الحفلات الغنائية حيث أن آخر حفل غنائي شاركت فيه كان في شهر فبراير الماضي بدار الأوبرا المصرية، وقد شارك جنات في حفلها الأخير في مهرجان محكى القلعة الفنان محمد حسن الذي قدم كذلك مجموعة من أجمل أغانيه أثناء الحفل.

جنات تستعد لديو غنائي مع النجم طلال سلامة

جنات طرحت في شهر مايو الماضي تتر المسلسل المغربي "سوق الدلالة" وهو من كلمات أحمد بوعروة، وألحان رضوان الديري، وتوزيع رشيد محمد علي، ومن المقرر أن تشارك جنات في غناء دويو مع النجم طلال سلامة في أول تعاون في مشوارها معه، وأكدت جنات في تصريحات سابقة لبرنامج "ET بالعربي" أنه تم اختيار اسم الأغنية وهو "يوم ميلادي"، والعمل من توزيع وسام عبد المنعم ومهندس الصوت فادي تمساح.

جنات أشادت كذلك بتعاونها مع طلال سلامة وأوضحت أن فكرة الدويتو بدأت من عنده، حيث كان يقوم بعرض الأغنية عليها بصوته، ونالت إعجابها كثيرًا وعندما اقترح عليها أن يقومان بغنائها سويًا وافقت على الفور، مؤكدة أنها كانت تخشى في السابق تقديم الدويتوهات الغنائية مع أي مطرب.