ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها بـ 10 صور جديدة مع زوجها وابنيها: "7 سنين حب"

ميريام فارس احتفلت بعيد زواجها اليوم بطريقة مميزة ورومانسية، ونشرت عدة صور ومقاطع فيديو لها مع عائلتها على الشاطيء، ووجهت رسالة رومانسية إلى زوجها في هذه المناسبة السعيدة.

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها برسالة رومانسية

واحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد زواجها السابع اليوم، ونشرت عدة صور لها على الشاطيء برفقة زوجها وابنيهما داني وجايدن، واستعرضت ميريام فارس رومانسيتها مع زوجها بمناسبة عيد زواجهما، وعلقت صفحتها الرسمية على الصور برسالة رومانسية وقالت:" '٧ سنين حب" ذكرى زواج سعيدة لأجمل زوجين ميريام وداني.. العمر كله وايامكم تكون كلها مليئة حب وفرح".

ميريام فارس تخطف الأنظار برومانسيتها مع زوجها

ونشرت الفنانة ميريام فارس فيديو على حسابها بانستقرام، استعرضت به لحظات احتفالها بعيد زواجها على الشاطيء، وعلقت على الفيديو قائلة:"7 سنوات من الحب الأبدي.. ذكرى زواج سعيدة"، وتفاعل الجمهور مع طريقة ميريام فارس في الاحتفال بهذه المناسبة، وكذلك بسبب إطلالاتها الجريئة في الصور، ورومانسيتها مع زوجها وكذلك حرصها على إخفاء هويته وملامحه بعد مرور 7 سنوات من الزواج.

أعمال ميريام فارس الفنية

وعلى الجانب الفني، كانت ميريام فارس قد احتفلت مؤخراً بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، وعلقت ميريام على هذا الحدث وقالت: "كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا"، وتفاعل عدد من متابعي ميريام فارس مع تدوينتها، وهنأوها بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.

وكانت ميريام قد أحيت حفلًا غنائيًا برابع أيام عيد الأضحى المبارك في أبو ظبي، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وحرصت على نشر عدة لقطات من الحفل عبر حسابها على انستجرام، ولاقت تفاعل كبير من قبل الحضور والمتابعين، والجدير بالذكر أن ميريام فارس قد أطلقت في الأيام الأولى من شهر يونيو الماضي فيديو كليب "غدارة يا دنيا" والأغنية من كلمات رولا فارس، وألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش، وتعتبر الأغنية دوت الخليج جزء من الفيلم الوثائقي "الرحلة" الذي طرح في نفس الوقت عبر منصة "نتفليكس".