لقطات مميزة من حفلات النجوم بنهاية الأسبوع..أنغام تخرج عن النص ورومانسية تامر حسني وبسمة بوسيل

أنغام وتامر حسني ومحمد حماقي ورامي جمال وجنات وعدد من نجوم الغناء أشعلوا حفلات نهاية الأسبوع، ونهاية شهر أغسطس أيضاً مؤخراً، واحتفلوا مع جمهورهم بنهاية موسم الصيف الغنائي، وتألقوا في حفلاتهم التي شهدت عدة لقطات مميزة.

أنغام تغير في كلمات أغنيتها وتمازح الجمهور في حفلها

وخطفت الفنانة أنغام الأنظار في حفلها الأخير بمسرح المنارة بالقاهرة، خاصة بعد تداول فيديو لها من الحفل وهي تخرج عن النص في أغنيتها "بقول نسياك"، ومازحت الجمهور بتعديل كلمات من الأغنية بطريقة كوميدية، وقالت في كوبليه الأغنية "سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة وناس بيقولوا غدارة"، وانطلقت ضحكات الجمهور في الحفل بعد تعديل أنغام في كلمات الأغنية بشكل مفاجيء وطريف.

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد في "العلمين"

واحتفل الفنان محمد حماقي مع جمهوره في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وأشعل الحفل والذي يعتبر الأول له بعد طرح عدة أغاني من ألبومه الجديد، ونشر حماقي عدة صور من الحفل على حسابه بانستقرام، واستعرض حشود حفله، ووجه لهم الشكر على تفاعلهم معه وعلى الطاقة الكبيرة لهم في حفله الأخير بموسم الصيف.

رامي جمال يوجه رسالة لجمهوره السعودي

ووجه الفنان رامي جمال رسالة إلى جمهوره السعودي بعد حفله الأخير في جدة، ونشر عدة صور وفيديوهات من الحفل وقال:" جمهور جدة صوتكم احلي من اي مطرب فرحتي بحبكم وبتألق النجم القادم بقوة احمد باتشان اسعدني بشكل لا يمكن وصفه، انا غنيت ساعة واربعين دقيقة ومكفوش اننا نغني سوا كل اللي بتحبوه، وعد مني في الحفلة القادمة هاجي من اول النهار بحبكم والشكر لله ولكل القائمين علي الحفل".

جنات تخطف الأنظار مع ابنتها في حفلها الأخير

أما الفنانة جنات ففاجأت الجمهور في حفلها الأخير في مهرجان القلعة الموسيقي بالقاهرة، بحضور ابنتها الصغيرة معها، وقدمتها للجمهور على خشبة المسرح ووجهت ابنتها تحية للجمهور، وخطفت الأنظار في ظهورها الأول مع والدتها في حفلاتها، ونشرت جنات عدة صور من الحفل والذي تعود به للحفلات بعد غياب طويل.

رامي صبري يتجاوز خلافاته مع زملائه في حفله الأخير

ونشر الفنان رامي صبري عدة صور من حفله الأخير بالساحل الشمالي، واستعرض الحشود الكبيرة في الحفل، ونشر أيضاً لقطات له مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وأكد انتهاء خلافاتهم أمام الجمهور وقال:" تامر حسين وعزيز الشافعي كان في بينا خلاف كبير في يوم من الايام .. بس في كمان حب كبير بنا.. يبقي اكيد مفيش خلاف.. نورتونا امبارح علي مسرح الجولف وغنينا مع بعض الجديد (بيحرك في المشاعر) اغنية مهمة جدا جدا وولعت الدنيا".

رومانسية تامر حسني وبسمة بوسيل في حفله الأخير

وفاجأت بسمة بوسيل زوجها تامر حسني في حفله الأخير، وصعدت بجانبه على المسرح واحتفلت معه بعيد ميلاده، وقدمت له قالب حلوى كبير وغنت معه ورقصت على المسرح بجانبه، وهو الأمر الذي كان مفاجأة كبيرة له وللجمهور، ونشر تامر حسني عدة لقطات وصور من الحفل والذي يختتم به حفلاته في موسم الصيف بالساحل الشمالي.