شقيق نانسي عجرم يحتفل بزواجه وينشر لقطات رومانسية مع عروسه من شهر العسل.. بالصور

شقيق نانسي عجرم، الملحن نبيل عجرم، احتفل بزواجه منذ يومين، ونشر عدة صور من حفل زفافه وكذلك شارك المتابعين عدة صور وفيديوهات له مع عروسه من شهر العسل، وخطفا الأنظار برومانسيتهما.

شقيق نانسي عجرم يحتفل بزفافه

ونشر نبيل عجرم، شقيق نانسي عجرم، عدة صور له من حفل زفافه منذ يومين، وأعلن خبر زواجه بصورة بعد اتمام مراسم الزفاف وعلق عليها قائلاً: "زوجتي"، ونشر عدة صور وفيديوهات من شهر العسل والذي يقضيه مع زوجته في قبرص، ووجه رسالة رومانسية إلى عروسه وقال:" لقد أحببتك منذ ألف عام وسأحبك لألف سنة أخرى.."، واستعرض رومانسيته مع زوجته بعد زفافهما.

رومانسية شقيق نانسي عجرم مع عروسه في شهر العسل

وخطف شقيق نانسي عجرم الانظار مع عروسه في شهر العسل، وانهالت تعليقات المباركات عليه من جمهور نانسي عجرم، ونشرت زوجة نبيل عجرم أيضاً عدة صور لها معه من شهر العسل، وكذلك صوراً لمراسم الزواج، والتي يبدو انها اقتصرت عليهما فقط، وذلك بعدما أعلنا ارتباطهما في شهر ديسمبر الماضي، حيث نشر نبيل عجرم صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلاً:" لحياتي معنى حقيقي الآن".

زواج نبيل عجرم شقيق نانسي عجرم

ويذكر أن نبيل عجرم يبلغ من العمر 36 عاماً، وكانت له عدة محاولات في الغناء في بداياته، وطرح أكثر من أغنية مثل "بياع الوفا" و"ليش معذبني" و"حكايتك ايه" وغيرها، قبل أن يتوقف عن الغناء، ويتجه إلى التلحين، وتعاون مع شقيقته نانسي عجرم في عدة أعمال غنائية ومنها أغنية "نام بقلبي" وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، تألقت الفنانة نانسي عجرم في الفترة الأخيرة بعدة أنشطة لها، وآخرها حفلها في القاهرة، ونشرت عدة صور لها من الحفل، بالإضافة إلى ظهورها الجديد مع ابنتها الصغرى "ليا"، ونشرت مؤخراً عدة صور لها معها، بالإضافة إلى صور عائلية أخرى مع والديها، وهو ما جعلها تخطف الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

الصور مأخوذة من حساب نبيل عجرم وزوجته على انستقرام.