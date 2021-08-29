شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها السعودي قبل حفلها المنتظر في جدة

شيرين عبدالوهاب تعود من جديد لحفلاتها الغنائية بعد فترة طويلة من الابتعاد، حيث من المقرر أن تحيي حفل غنائي ضمن حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم.

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها السعودي قبل حفلها بجدة

شيرين عبدالوهاب نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الصورة الدعائية لحفلها الجديد ضمن حفلات صيف جدة والذي ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وشركة بنش مارك.

شيرين عبدالوهاب وجهت رسالة لجمهورها في السعودية والذي ينتظر حفلها منذ فترة طويلة، وأكدت من خلال رسالتها على شوقها للقاء الجمهور من جديد بعد هذا الغياب الطويل، مؤكدة على موعد الحفل المقرر يوم الخميس القادم 2 سبتمبر على مسرح جدة سوبردوم، فكتبت شيرين عبدالوهاب تعليقا قالت فيه: "أهلي و أحبائي في جدة وفي المملكة كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا باذن الله".

شركة بنش مارك تطرح تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في جدة

حفل شيرين عبدالوهاب قد طرحت شركة بنش مارك المنظمة له تذاكره في الأيام الماضية، وذلك بعدما قامت بتروج الحفل المنتظر بشكل واسع عبر حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب من جديد للمشاركة للحفلات الغنائية في المملكة العربية السعودية وذلك بعد غياب استمر لما يقرب الـ20 شهر، حيث أن النجمة المصرية كانت آخر حفلاتها بجدة في يناير 2020، وسبقه حفل في العاصمة السعودية الرياض في عام 2019، ويعود سبب غياب شرين عبدالوهاب عن الحفلات الغنائية خلال الشهور الماضية لأزمة فيروس كورونا.

شيرين عبدالوهاب تعود لنشاطها الفني بعد غياب طويل

شيرين عبد الوهاب عادت في شهر يوليو الماضي إلى نشاطها الفني بعد انقطاع، حيث احيت حفلاً جماهيرياً في احدى المناسبات الرسمية بمصر، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وكذلك المشاهير والشخصيات العامة، وسبق الحفل أزمة كبيرة لشيرين تصدرت بسببها مواقع التواصل، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي حول علاقتها بزوجها المطرب حسام حبيب.

عودة شيرين عبد الوهاب لنشاطها والحفلات الفنية لم تتوقف عند هذا الحد بل فاجأت الجمهور مؤخراً بنشر أحدث صورها عبر حسابها على "انستجرام"بعد فترة انقطاع طويل، حيث قاطعت النجمة المصرية مواقع التواصل منذ ما يقارب عامين، ولم تنشر صورها الجديدة على "انستجرام" خلال هذه الفترة، واحتفل جمهورها بعودتها وكسرها لعزلتها، في حين اعتبر البعض ذلك خطوة منها للعودة بانتظام على مواقع التواصل بالإضافة إلى الترويج لأعمالها الجديدة المنتظرة، والتي سبق واعلنت عنها مؤخراً، وظهرت شيرين في صورتها الجديدة بإطلالة ذهبية واستعرضت اللوك الجديد ومجوهراتها في الصورة.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة شيرين عبدالوهاب على "انستجرام"، و"فيس بوك".