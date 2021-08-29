ظهور ملفت لابنة رجاء الجداوي بفستان والدتها الراحلة.. أثارت الشجن والذكريات

رجاء الجداوي ما زالت حاضرة لدى الجمهور في معظم المناسبات، رغم رحيلها، وكانت آخر مناسبة تذكر بها الجمهور الراحلة رجاء الجداوي، بعد نشر ابنتها أميرة مختار صورة ظهرت بها بفستان والدتها الراحلة.

ابنة رجاء الجداوي ترتدي ملابس والدتها

ونشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة لها مع ابنتها على حساب والدتها الراحلة رجاء الجداوي بانستقرام، وكشفت من خلال الصورة عن إرتدائها لأحد فساتين والدتها، وأرفقت مع صورتها صورة لوالدتها بنفس الفستان، وهو الامر الذي جعلها تلفت الأنظار، وتلقى الصورة تفاعل واسع من الجمهور والنجوم، والذين أشادوا بطريقة ابنة رجاء الجداوي في تذكرها وتذكير الجمهور بها.

ابنة رجاء الجداوي بظهور ملفت بفستان والدتها

وظهرت ابنة رجاء الجداوي بفستان والدتها باللون الأخضر، وأعجب الجمهور بهذه اللافتة منها في إحياء ذكرى والدتها باستمرار، وعلق عدد من النجوم على الصورة، وتذكروا الراحلة رجاء الجداوي، ومنهم مي كساب التي علقت:" قمرة يا روح قلبي بنت القمر روح قلبنا"، وعلقت الفنانة آيتن عامر:" سابتلك طولة العمر"، أما فيفي عبده فعلقت:" ‏ربنا يرحمها ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وعلقت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة:" حبيبتي ربنا يبارك في عمرك وصحتك وبنوتك ويرحم الغالية"، وعلق أيضاً عدد آخر من النجوم مثل درة وإنجي علي ورانيا محمود ياسين وغيرهم.

الجمهور يتذكر رجاء الجداوي

وظلت الفنانة رجاء الجداوي حاضرة في أذهان الجمهور رغم رحيلها، وكانت آخر مناسبة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث تذكر الجمهور علاقة صداقتهما الوطيدة، وكذلك تنشر ابنتها أميرة مختار باستمرار صوراً نادرة لوالدتها الراحلة على حسابها بانستقرام، بالإضافة إلى صورها من مختلف المناسبات، وكانت آخرها صوراً نادرة لرجاء الجداوي مع زوجها قبل رحيلهما، بالإضافة إلى عدة صور لها مع دلال عبد العزيز وميرفت أمين.

وكانت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، قد أحيت مؤخراً ذكرى رحيل والدتها بزيارة مقربتها، وقالت في آخر ظهور إعلامي لها إنها قررت ارتداء ملابس والدتها وحقيبتها ومستلزماتها بعد وفاتها، وذلك تكريماً لها وإحياء لذكراها، وذلك قبل أن تنشر الصورة الأخيرة التي كشفت بها عن ارتداء فستان والدتها الراحل في إحدى حفلات الزفاف.