زينة تشارك صورتها مع زوجة السقا

حرصت الفنانة زينة، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة صيفية جذابة.
وظهرت زينة، فى الصورة وهي تطبع قبلة على خد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.
وشاركت زينة فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
مسلسل «كله بالحب» بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.
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