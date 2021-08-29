شاهد.. منة فضالى تشارك جمهورها ”حكمة حياتية” في أحدث ظهور

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها مجموعة صور جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت فضالي من خلال صورتها، معلقة: "Always there is light in every tired road_دائما هناك ضوء في كل طريق مرهق".

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