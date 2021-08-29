وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا يتفقدان اعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح قصر الثقافة...

عبد الدايم : قصر ثقافة المنيا اضافة الى البنية الثقافية ومقرا للتنوير فى صعيد مصر

القاضى : الابداع يلعب دورا هاما في تنمية المجتمع ومواجهة التعصب

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاعمال الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا تمهيدا لافتتاحه نهاية العام الجاري وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

اكدت عبد الدايم تواصل جهود استكمال خطة تحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن والوصول بالمنتج الابداعى للدولة الى كافة مناطق الجمهورية ، واشارت الى أهمية إنهاء عمليات تطوير قصر ثقافة المنيا باعتباره اضافة الى البنية الثقافية ومقرا للتنوير فى صعيد مصر ، ووجهت بضرورة سرعة الانتهاء من الاعمال الجارية بدقة طبقا للخطة الزمنية المحددة.

من جانبه اكد محافظ المنيا تقديم كافة اوجه الدعم اللازم لاتمام مساعى تنمية الوعى والارتقاء بالوجدان باعتبار القوى الناعمة احد الوسائل الفاعلة لبناء الانسان ، موضحا ان الابداع يلعب دورا هاما في تنمية المجتمع ومواجهة التعصب

وكانت وزيرة الثقافة ومحافظ المنيا قد استمعت إلى شرح تفاصيل مشروع تطوير والعمليات الانشائية الجاري الانتهاء منها لرفع كفاءة القصر من الشركة المنفذة ورئيس هيئة قصور الثقافة الذي أكد ان التطوير يتم وفقا لاحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع طبيعة المكان، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط للاستفادة الكاملة من مساحة القصر لخدمة أبناء المحافظة.

يذكر ان قصر ثقافة المنيا بدأت عملية انشائة عام ١٩٩٨ وتعثر استكمال المشروع عدة مرات حتي تم اسنادة للشركة المنفذه حاليا ويقع المبني في قلب المدينة المنيا و على مساحة 4000 م2 ومساحة المباني 2000 م2 ويضم مبنى المسرح و خدماته (منصة المسرح مساحة 200 م مسطح - صالة الجمهور على مساحة 540 م2 وتتسع ل 300 مشاهد ) والمبنى مكون من بدروم به غرف ادارية ومخازن متنوعة ويتكون الدور الأرضي من مدخل رئيسي ، منطقة استقبال الزائرين غرف المراقبة والانذار ، غرفة مدير المسرح ، مدخل للجمهور ، غرف خدمات ، اما المبنى الإداري يحتل مساحة 900 م2 ومكون من دور أرضي وطابقين ويضم الدور الأرضي: مدخلين ، ثلاثة قاعات - غرفة الأمن ، غرفة الكهرباء ، اما الدور الاول يشمل ثلاثة قاعات ، غرفة حاسب آلي ، والدور الثاني: يضم خمسة قاعات وثلاثة عرق ادارية مكتب إداري ، وتجرى حاليا اعمال معالجات و دهانات واجهة المبنى الإداري ، معالجة أرضية صالة المسرح بدهانات إيبوكسية ذات مقاومة عالية ، إزالة التشوهات عن سطح المبنى الإداري ، تغيير الرخام التالف في المبنى الإداري ، تأمين الموقع بنظام انذار ومراقبة ، إضافة دوائر تغذية للإنارة في المبنى الإداري طبقا لإحتياجات المكان ، ربط منظومة الإنذار المبكر بين المسرح و المبنى الإداري عن طريق تركيب شبكة إنذار مبكر ، تعديل لبرجي الميكانيزم بالمسرح بما يتفق مع التعديلات الانشائية والمعمارية ، تغيير شاشة السينما ، أعمال صوتيات وإضاءة المسرح والإسقاط السينمائي ، تعديل مسارات الكابلات الصوت وعمل اللازم لتأمينها من القوارض والعوامل الجوية الى جانب تزويد انظمة الحماية المدنية وفقا للمواصفات المعتمدة .