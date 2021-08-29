الدكتوراه للباحث عصام العلفي في (الاحزاب وبناء الدولة..)(الأحزاب السياسية وبناء الدولة في المجتمع اليمني) عنوان أطروحة الدكتوراه التي قدمها الباحث عصام عباس في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة صنعاء

الرسالة ناقشتها اللجنة المؤلفة من: الدكتور قائد الشرجبي مشرفا رئيسا - الدكتور كامل الرشاحي ممتحنا داخليا، والدكتور عبد السلام الحكيمي ممتحنا خارجيا، بحضور عدد من المسئولين والأكاديميين وقيادات من المؤتمر الشعبي العام ومكونات سياسية وطنية أخرى..

الأطروحة تناولت مراحل نشأة الأحزاب اليمنية وتطورها، وفق التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واستعرضت تأثير الأحزاب في توفير المناخ الداعم للانتقال الديمقراطي وبناء دولة الوحدة، كما حددت أهم المعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

الباحث عصام العلفي بذل جهدا كبيرا في تحليل مضمون برامج الأحزاب السياسية، وتوجهاتها الفكرية لمعرفة تطرقها لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وخلصت المناقشة إلى إعلان منح الباحث درجة الدكتوراه، مع التأكيد على أن الرسالة تضاف إلى متن الدراسات التي تتمحور حول الأحزاب في واقع التعدد السياسي والحزبي وتأثيره على إدارة الدولة وتطوير المجتمع، ونوهت اللجنة بالجهد الذي بذله الباحث، في ظل واقع العدوان والحصار الذي وضع الكثير من العراقيل أمام الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.

