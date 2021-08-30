حلا شيحة مع شقيقاتها بملابس البحر في صورة نادرة.. شاهدوا المرح والبهجة

حلا شيحة خطفت الأنظار مجدداً على مواقع التواصل، بعد الكشف عن صورة نادرة لها مع شقيقاتها بملابس البحر، ونشرت شقيقتها مايا الصورة على حسابها بانستقرام، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين.

حلا شيحة في صورة نادرة مع شقيقتها على البحر

ونشرت مايا شيحة اليوم صورة على حسابها بانستقرام، كشفت بها عن لحظة نادرة لها مع شقيقاتها رشا وهنا وحلا شيحة، وظهرن بملابس البحر أمام الشاطيء، في مرحلة مبكرة من عمرهن، وعلقت مايا شيحة على الصورة قائلة: "صورة بمليون كلمة"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين، بسبب اللحظة النادرة التي جمعت الشقيقات الأربعة في صغرهن، بالإضافة إلى عدم التغير الكبير في ملامحهن خصوصاً حلا شيحة.

حلا شيحة توجه رسالة لوالدتها

وتعيش أسرة حلا شيحة مؤخراً لحظات عائلية مميزة، إذ نشرت هنا شيحة مؤخراً أحدث صورة لها مع شقيقتها حلا شيحة، ونشرت الأخيرة مؤخراً رسالة حب ودعم لوالدتها، حيث نشرت مؤخراً صوراً لوالدتها على انستقرام، ووجهت لها رسالة قالت بها:" امي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا امي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله.. لله علي جمال الكون بعنيكي يا امي.. حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا امل وانا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة".

معز مسعود يدعم حلا شيحة

ونشر معز مسعود، زوج حلا شيحة، مؤخراً بيان رسمي على حسابه بانستقرام، أعلن به مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بسبب انتقاد الأخير لحلا شيحة في تصريحاته بالبرامج، وانتقاد موقفها من فيلم "مش أنا"، وتصريحاتها الأخيرة، وهاجم معز مسعود الناقد الفني طارق الشناوي في بيانه على مواقع التواصل، وقال إن تصريحاته تجاوزت حدود تخصصه، واعتبرها إساءة شخصية له ولأسرته، وأعلن نيته مقاضاته.

وقال معز مسعود في بيانه اليوم:" ‏طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".