ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى وتستعيد ذكرياتها معها:"بنتي وصديقتي وعالمي كله"

ليلى أحمد زاهر احتفلت بعيد ميلادها اليوم، واحتفل بها عدد من النجوم وكذلك شقيقتها ملك، والتي استعادت ذكرياتها مع شقيقتها ونشرت عدة صور لها معها من مختلف المناسبات، ووجهت إليها رسالة مؤثرة.

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى

واحتفلت ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر بطريقة مميزة اليوم، ونشرت عدة صور لها مع شقيقتها على حسابها بانستقرام، والتي جمعتهما من عدة مناسبات ومن مختلف مراحلهما العمرية، واستعادت ذكرياتها مع شقيقتها منذ طفولتهما، ووجهت إليها رسالة مؤثرة احتفالاً بهذه المناسبة وقالت:" أسعد عيد ميلاد لعالمي كله! أختي وابنتي وصديقتي المفضلة، لقد كنت هناك منذ اليوم الذي فتحت به عينيك الجميلتين".

ملك أحمد زاهر توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها ليلى

وتابعت ملك أحمد زاهر في رسالتها إلى شقيقتها ليلى في عيد ميلاد الأخيرة:"على الرغم من أنني كنت أكبر من ذلك بسنة واحدة، لكنني شاهدتك عندما حاولتي المشي، عندما نطقتي كلمتك الأولى، وكنت هناك في أول يوم لي في المدرسة! كنا هناك لبعضنا البعض منذ اليوم الأول في حياتنا حرفيًا، الوقت يطير ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالشخصية التي أصبحتي عليها، سيدة ناجحة وتعملين بجد، وهناك المزيد بعد ذلك.. استمري في التألق يا حبي وسأظل دائمًا متواجدة للتصفيق لك مهما حدث".

ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها

وردت ليلى أحمد زاهر على رسالة شقيقتها ملك لها، وعبرت عن تأثرها الشديد بكلماتها ورسالتها، وقالت:" ملوكي هعيط والمصحف.. انا بحبك جداً يا أغلى حاجة في حياتي والله، ما شاء الله ربنا يخليكي ليا يا رب ونفضل في ضهر بعض وسند لبعض.. بحبك أوي بجد"، وتفاعل الجمهور مع الرسائل المتبادلة بين الشقيقتين ملك وليلى زاهر على انستقرام بمناسبة عيد ميلاد ليلى، خاصة انهما تحرصان على تبادل رسائل الدعم والمساندة في مختلف المناسبات.

ووجه عدد من النجوم رسائل تهنئة إلى ليلى أحمد زاهر أيضاً بمناسبة عيد ميلادها، ومنهم الفنانة شيماء سيف التي وجهت لها رسالة وقالت:" لولي حبيبتي الصغننة.. بموت فيكي وعقبال مليون سنة حبيبتي"، وكذلك هنادي مهنا التي نشرت صورة لها معها وقالت:" عيد ميلاد سعيد يا جميلة، موهوبة وطيبة القلب لولي، أتمنى لك الأفضل.. بحبك".