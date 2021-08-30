شيرين عبد الوهاب تعلن مفاجأة جديدة لجمهورها السعودي قبل حفلها في جدة

شيرين عبد الوهاب يبدو أنها ستعيش حالة نشاط فني في السعودية الفترة المقبلة، فبعد إعلانها عن عودتها للحفلات في شهر سبتمبر بحفل في جدة، أعلنت اليوم عن حفل جديد في الشرقية، في موسم حفلات الشرقية.

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل جديد في موسم الشرقية

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم عن مفاجأة جديدة لجمهورها في السعودية، وكشفت عن مشاركتها في موسم حفلات الشرقية، ونشرت بوستر حفلها الجديد على حسابها بانستقرام، ووجهت رسالة إلى جمهورها السعودي في الدمام وقالت:" موعدنا ٤ سبتمبر، جاهزين يا اهل الدمام؟ وحشتوني"، وعلقت شركة "360 لايف" المنظمة للحفل ونشرت بوستر الحفل وقالت:" الشرقية وجمهورها جاهزين؟ نغني ونردد أجمل اغاني الفنانة شيرين"، وذلك قبل أن تفتح باب حجز التذاكر إلكترونياً اليوم.

تفاصيل حفلات شيرين عبد الوهاب في السعودية

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل حفلها الجديد في موسم حفلات الشرقية، وتحييه شيرين في الرابع من شهر سبتمبر المقبل، في الظهران أكسبو بالدمام، والحفل من تنظيم شركة "360 لايف" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، ويعتبر الحفل هو الثاني لشيرين عبد الوهاب في السعودية الشهر المقبل، وذلك بعد إعلانها مؤخراً عن إحياء حفل جديد في جدة في الثاني من شهر سبتمبر، في سوبر دوم جدة، وبتنظيم من شركة "بنش مارك" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

شيرين عبد الوهاب تعود للحفلات في نهاية صيف 2021

وتعود شيرين عبد الوهاب إلى الحفلات والنشاط الفني والجماهيري بعد فترة طويلة من الغياب، وكشفت شركة "بنش مارك" المنظمة للحفلات في جدة، عن مفاجأة كبيرة للجمهور ، وذلك عن مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في موسم حفلات صيف جدة، ونشرت الشركة تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب وصورة البوستر، ورحبت بمشاركتها بعد عودتها للحفلات وقالت:" بعد طول غياب بنستمتع مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في جدة.. حفلة كلها احساس ومشاعر".

وتعود شيرين في الحفل لجمهورها السعودي بعد غياب طويل، حيث كانت آخر حفلاتها في جدة في يناير 2020، وسبقه حفل في الرياض في عام 2019، وغابت مؤخراً عن الحفلات والأنشطة الفنية بسبب أزمة فيروس كورونا.، ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة إلى الجمهور قبل حفلها المنتظر في جدة وقالت:" أهلي و أحبائي في جدة وفي المملكة كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا باذن الله".