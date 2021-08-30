محمد فؤاد يعلق على تصدره التريند بسبب صوره المزيفة من أحدث ظهور.. بالفيديو

محمد فؤاد شغل الجمهور في الساعات الأخيرة بسبب تداول صورة مزيفة له بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر بها فؤاد بشكل مختلف تماماً عن إطلالته المعهودة وهو ما جعله يرد على السخرية منه بسبب الصورة المفبركة.

محمد فؤاد يرد على السخرية منه بسبب صورة مزيفة

وتداول رواد مواقع التواصل صورة مزيفة للفنان محمد فؤاد في الساعات الأخيرة، والتي ظهر بها محمد فؤاد في إحدى حفلات الزفاف، وأظهرته الصورة بوزن زائد بالإضافة إلى تركيب قصة شعر مختلفة عن التي يشتهر بها محمد فؤاد، وشببه الجمهور بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وهو الأمر الذي أشعر جمهور محمد فؤاد بالغضب بسبب السخرية منه في الصورة وكذلك تداول صورة مفبركة له.

محمد فؤاد غاضب بسبب صوره المفبركة

ويبدو أن الفنان محمد فؤاد شعر بالغضب بسبب تداول الصورة المزيفة له على مواقع التواصل، وهو ما جعله يرد بنفسه وينشر فيديو على حساباته بمواقع التواصل، كشف به حقيقة الصورة المتداولة بعد ظهوره بشكله الحقيقي، وعلق على الفيديو برسالة لجمهوره قائلاً:"بحبكو والله"، وقال محمد فؤاد في الفيديو: "جمهوري الحبيب.. الرجالة اللي بجد.. الناس المحترمة مش الفوتوشوب.. بحبكم"، واعتبر الجمهور تعليق محمد فؤاد المختصر أبلغ رد منه على أزمة الصورة المتداولة.

محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنه

وكان محمد فؤاد قد احتفل في الشهر الماضي بخطوبة ابنه الأكبر، وأقيم حفل الخطوبة في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين وزملاء محمد فؤاد، ونشر صورة ابنه مع خطيبته على حسابه بانستقرام وعلق عليها:" ألف مبروك يا حبايب قلبي..ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

محمد فؤاد قدم خلال الفترة الماضية محموعة جديدة من الأغاني كان آخرها أغنية "احكيلك" التي قام بطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وكان محمد فؤاد قد طرح أغنية في شهر يناير الماضي بعنوان "ليه" وحققت وقت طرحها نسبة مشاهدة مرتفعة ووصل عدد مشاهدتها لما يقارب من 3 مليون و830 ألف مشاهدة، وطرح في نهاية العام الماضي أغنية بعنوان "الحفلة والساعة 12" والتي أثارت جدل كبير وقتها بسبب تقديمه للمهرجانات في الأغنية لأول مرة في مسيرته.