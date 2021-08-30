محمد رمضان يحسم مصير مسلسله في موسم رمضان 2022.. بالفيديو

محمد رمضان شغل الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب أنشطته الفنية وجولته الأخيرة بلبنان وحفلاته الغنائية، وعاد اليوم وأعلن موقفه من المنافسة في موسم رمضان المقبل لعام 2022، بعد عدة تكهنات حول مصير مسلسله.

محمد رمضان يحسم مصير مسلسله في رمضان المقبل

وتحدث الفنان محمد رمضان عن مصير مسلسله في رمضان 2022، وذلك بعد الحديث حول عدم تعاقده على مسلسل رمضاني جديد للعام المقبل، وانتشار تكهنات حول خروجه من المنافسة، ولكن محمد رمضان أكد تواجده في موسم رمضان المقبل في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقال إنه سيكون نجم رمضان المقبل كما كان في الموسم الأخير، ولكنه لم يكشف أي تفاصيل عن المسلسل الجديد.

دويتوهات جديدة لمحمد رمضان

وكشف محمد رمضان عن استعداده لعمل أغاني جديدة مع نجوم من لبنان، وقال في تصريحاته إنه يحب ويحترم كل نجوم لبنان، وأضاف أن مايا دياب صديقته، ولكنه لم يستقر على الأغنية الجديدة التي سيقدمها مع أحد منهم، لأن الأغنية دوت الخليج من تفرض نفسها على اختيارات المطربين معه، وأشار إلى انه يرحب بالتعاون مع عدد من نجوم الوطن العربي مثل تعاونه مع سعد لمجرد في أغنية "انساي"، وكذلك يستعد لطرح أغنية جديدة مع ريدوان ونعمان بنعياشي في المغرب.

أعمال محمد رمضان الجديدة

وأثار محمد رمضان الجدل اليوم بعد إعلانه عن إحياء حفل جديد في الساحل الشمالي في بداية شهر سبتمبر، قبل أن يتراجع عن إعلان الحفل، وهو ما حير الجمهور حول حفله الجديد، بعد الجدل الكبير الذي أثاره في حفله الأخير بالساحل الشمالي، وشوق محمد رمضان الجمهور مؤخراً بنشر مقطع فيديو لبداية حفله الأخير، وعلق عليها قائلاً:" بداية أقوى حفلة في الساحل الشمالي مصر ٢٠٢١ تتوقع اللي جاية في أي دولة؟"

وكان محمد رمضان قد كشف مؤخراً عن كواليس حفله الأخير في الساحل الشمالي، ونشر عدة صور من الحفل ومن استعراضاته بالحفل على حسابه بانستقرام، وكشف محمد رمضان في تعليقه على صور الحفل عن حضور 85 ألف فرد في الحفل، وعلق قائلاً:" الحمد لله ثم شكراً بلدي الغالية مصر شكراً جمهوري شكراً لكل القائمين على الحفلة"، وقال في تعليق آخر على صور الحفل:"85 ألف حبيب وغالي... أقوى حفلة في الساحل الشمالي".