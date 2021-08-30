بلقيس تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة وترد على جدل استعراضاتها في كليب "دبلوماسي".. بالفيديو

بلقيس فتحي واصلت مفاجآتها الغنائية في موسم الصيف الحالي، فبعد طرح أغنيتها الأخيرة باللهجة المصرية "دبلوماسي"، والتي حققت نجاح كبير، أعلنت اليوم في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" عن تفاصيل أغنيتها الجديدة.

بلقيس تصور أغنيتها المقبلة في السعودية

وكشفت الفنانة بلقيس فتحي عن تفاصيل أغنيتها الجديدة من ألبومها "حالة جديدة"، وقالت في تصريحاتها لبرنامج "إي تي بالعربي" إن أغنيتها المقبلة بعنوان "جنوب الدرب"، وتستعد لتصويرها خلال أيام في السعودية، وأكدت انها حصلت على التصاريح وتستعد لانطلاق التصوير مع المخرج السعودي سلطان بن عبد المحسن، وقالت إن كليب الأغنية سيكون مليء بالبهجة والطاقة الإيجابية والعفوية، ومن المقرر طرحها في شهر سبتمبر المقبل.

بلقيس ترد على جدل استعراضاتها في "دبلوماسي"

وردت بلقيس على جدل تقديمها استعراضات في كليبها الأخير "دبلوماسي"، وقالت في تصريحاتها إنه لا يوجد ما يمنع أن تؤدي وتقدم استعراضات في الكليبات وعلى المسرح، وقالت إن الجمهور العربي يشاهد البوب الكوري واستعراضات النجوم في كل مكان في العالم، ولديهم أصوات قوية واستعراضات رائعة على المسرح، وأضافت "نيجي عند الفنانات العربيات وما نبغى! ما يصير".

وأضافت بلقيس إن الفنانة التي لديها القدرة على أن تكون صاحبة صوت وقادرة على الاستعراض على الشاشة أو المسرح لا يوجد مشكلة أو مانع في ذلك، وقالت إنها تتمنى ان تقدم استعراضات أكثر على المسرح، وأن تصل إلى مرحلة العالمية في تقديم ذلك بدون أخطاء سواء في الاستعراضات والشاشات والراقصين وغيرها من العناصر، وتتمنى وجود استعراضات عربية تصل إلى العالمية.

بلقيس ترد على انتقادات فيديو رقصها مع محمد رمضان

وردت أيضاً بلقيس في تصريحاتها على انتقادات البعض لفيديو لقائها مع محمد رمضان في الساحل الشمالي ورقصها على أغنيته "ثابت"، وقالت إنها لا تعرف سبب الانتقادات وانها التقت بمحمد رمضان في مكان عام، وحرص على تحيتها وتفاعلت مع أغنيته، وأشادت به وقالت إنه شخص لطيف للغاية، وأشارت إلى انها شخصية مرحة وتحب الرقص وتسعد مع العالم، ويذكر أن كليب بلقيس الأخير "دبلوماسي" باللهجة المصرية حقق أكثر من 3 مليون ونص مشاهدة في أسبوع واحد من طرحه، وخطفت به بلقيس الأنظار بسبب إجادتها للهجة المصرية وتقديمها استعراضات مميزة بالكليب.