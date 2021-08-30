أحمد طه يعاتب بعض الناس بسبب ابتعادهم عنه عقب تعرضه الى حادث

نشر الفنان الشاب أحمد طه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك منشوراً عاتب فيه البعض بسبب ابتعادهم عنه عقب تعرضه الى حادث واستعانته “ بعكاز ” .
حيث قال أحمد طه عبر فيسبوك : “ أنا مش فاهم ليه كدا و ايه السبب…هو ايه الناس لما بتعرف مشكلتى و الحادثه اللى عملتها و رجلى اللى تعبانه و انى بمشى بالعكاكيز او بيشوفونى وانا بمشى بصعوبه بيبطلو يكلمونى و بيبعدو عنى و المعامله بتتغير جداً…هو انا عندى مرض معدى ؟؟ هو انا طلبت من حد حاجه ؟؟هو انا عليا قضيه مخله بالشرف؟؟ هو انا هاشبهكو ؟؟ ” .
وتابع أحمد طه قائلً : “ انا مش فاهم بجد…اللى حصلى دا حاجه ممكن تحصل لأى حد فالدنيا و طبعاً بعد الشر عن اى حد…بس قصدى ان دا عادى يعنى و ان شاء الله هابقى كويس و هاعرف امشى تانى…مش فاهم بجد بتعملو كدا ليه آه والله ” .
أحمد طه هو ممثل شاب ، شارك فى عدد من الأعمال أبرزها فيلم القرد بيتكلم عام 2017، و فيلم (خطة بديلة) عام 2015، ومسلسل (الأب الروحي) عام 2017.
وكان أحمد طه قد أعان الشهور السابقة عن أصابته بفيروس كورونا المستجد ، الا انه تعافى منه .
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