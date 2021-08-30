تصدرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
وكانت بسمة بوسيل حرصت على الاحتفال بـ عيد ميلاد تامر حسني بعد إحيائه حفلا غنائيا بالساحل الشمالى.
وفاجأت بسمة بوسيل تامر حسني بعد انتهاء الحفل، وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية "كل سنة وانت طيب".
وليست هذة المرة الأولى التى تغنى فيها بسمة بوسيل أغنية لزوجها تامر حسنى ، فسبق وأن أعادت تقديم أغنيته الشهيرة كفاياك أعذار ، وطرحتها عبر موقع يوتيوب ، وحققت الأغنية ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسمة بوسيل تتصدر مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.