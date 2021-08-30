محمد محيي يشارك في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية

يشارك المطرب محمد محيي في لجنة تحكيم برنامج "حلمك قرب" لاكتشاف المواهب الغنائية، التابع لوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشاركه في التحكيم المطربة مي فاروق والملحن مدين ومدير التصوير جلال الزكي. من ناحية أخرى، يطرح النجم محمد محيي أغنية "ورقة وقلم" خلال الأيام المقبلة، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، مهندس صوت أمير محروس، من أحدث ألبوماته "بتاع زمان"، ومن المقرر أن يطرح محيى كل 10 أيام أغنية، وذلك بعد انتهائه من تسجيل ألبومه كاملا.

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