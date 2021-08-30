شاهد.. رسالة رومانسية من رامي جمال لـ زوجته

نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . و ظهر رامي جمال بصورة رومانسية برفقة زوجته و علق علي الصورة قائلا: “ كان مالوش في الحب قلبي لحد ما عيونك صابوه نظرتينك قلو راحتو علقوه بيكي وسابوه ”.

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