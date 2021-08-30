بصور مؤثرة من العناية المركزة.. نجل خالد سامي يواصل الدعاء لوالده ويحصد تعاطف الجمهور

خالد سامي الفنان السعودي لا تزال أزمته الصحية مصدر قلق للجمهور، حيث يتواجد في العناية المركزة، ويحرص نجله تركي على كشف بعض المعلومات عن حالته بشكل مستمر، وقد نشر في الساعات الماضية صور مع والده بالمستشفى تسببت في تعاطف واسع معه من قبل الجمهور.

نجل خالد سامي ينشر صور مع والده بالمستشفى

تركي خالد سامي نشر عبر حسابه على "تويتر" أكثر من صورة له أثناء تواجده في غرفة العناية المركزة مع والده الفنان السعودي خالد سامي، وقد أثارت الصور تعاطف كبير من متابعي تركي سامي الذي ظهر وهو ممسك بيد والده في لحظة إنسانية عبر فيها الابن عن شوقه لأبيه، بينما ظهر في الصورة الثانية وهو يجلس بجواره ويقرأ بعض الآيات القرآنية، مما جعل العديد من متابعيه يساندونه ويدعون بالشفاء لوالده وأن يعود من جديد لأسرته الذين مروا بفترة صعبة بسبب مرض الفنان خالد سامي.

تعاطف واسع من النجوم والجمهور مع نجل الفنان خالد سامي

صور نجل خالد سامي تسببت أيضا في تعليق العديد من النجوم الذين حرصوا على دعمه ومساندته فعلق الفنان فيصل العيسي بطل مسلسل "شباب البومب" على الصور وتمنى للفنان الكبير الشفاء العاجل فكتب: "الله يفرحنا بشوفته الغالي أبو تركي"، كما علق كذلك الفنان والممثل السعودي أحمد الحازمي على الصور التي نشرها تركي خالد سامي وسانده فكتب: "شدة وتزول باذن الله .. الله يفرحنا بشفائه بالقريب العاجل يارب"، وكان نجل الفنان خالد سامي قد نشر في الأيام الماضية العديد من التغريدات التي تكشف مدى شوقه لوالده وأمنيته أن يعود من جديد لأسرته فكتب في تغريدة: "يارب اشفي ابوي يا مُجيب الدُعاء ياربَ العالميِن استجب لِدُعائي".

تطورات الوضع الصحي للفنان خالد سامي

تطورات الوضع الصحي للفنان خالد سامي قد كشف عنها نجله تركي في الأيام الأخيرة حيث أوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، أن والده لا يزال متعب بشكل كبير مما استدعى إعادته للعناية المركزة وانه لا يزال فاقد للوعي بشكل كامل نتيجة التعب الذي يعاني منه، وتمنى تركي خالد سامي من الله أن يعطيه وأسرته الصبر على تحمل هذه الفترة الحرجة فكتب: "ابديت اليوم كان متعب جدًا جدًا، تعب ابوي ورجع للعناية ولازال غايب عن الوعي وسبب تعبه للآن مو واضح لكن الله يصبرنا ويعننا".

يذكر أن تركي نجل الفنان خالد سامي قد أعلن في شهر يوليو الماضي عن تدهور الوضع الصحي لوالده بشكل كبير وأن قلبه قد توقف لمدة 4 دقائق كاملة حتى عاد من خلال الإنعاش، وأكد تركي أن حالة والده غير مستقرة.

الصور مأخوذة من حساب الفنان خالد سامي وتركي خالد سامي على "تويتر".