نتفليكس تعلن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل You

نشرت منصة نتفليكس أول فيديو دعائي للموسم الثالث من مسلسل الإثارة الشهير You وكشفت فيه عن موعد طرحه، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وحددت نتفليكس يوم 15 أكتوبر لبدء عرض الموسم الثالث من مسلسل You على منصتها، بعد مرور حوالي عامين على تصدر الموسم الثاني قائمة الأكثر مشاهدة بعد أيام فقط من طرحه خلال عام 2019.

تدور أحداث مسلسل You حول جو شاب هاديء يعمل في مكتبة لكنه في الحقيقة مريض نفسي يتطفل على الآخرين ويبحث عن الحب، وحينما لا يجده يقتل الشخصية التي كان واقعا في غرامها حتى يقابل شريكته التي تتمتع بنفس خصاله، ويكتشف أنها حاملا منه قبل أن يتركها.

ظهر في تريلر الموسم الثالث صوت جو على خلفية إعداد كعكة ميلاد الطفل المنتظر الذي أطلق عليه اسم "هنري"، ووعده في الفيديو بأنه سيحاول أن يكون الأب الذي يستحقه ما ينذر بوقوع حالات قتل جديدة في الحلقات المنتظرة.

بدأ إنتاج مسلسل You عام 2018، وهو بطولة بين بادجلي، فيكتوريا بيدريتي، إليزابيث ليل، آمبير تشايلدرز، لوكا بادوفان، جينا أورتيجا.

تدور أحداث الموسم الثالث من You حول محاولة الزوجين تربية طفلهما المولود حديثا في أجواء أسرية في منزلهم الجديد حيث يحيط بهم مجموعة من رواد الأعمال، والأمهات المشهورات على تطبيق انستجرام، وفيما يحاول جو الالتزام بدوره كأب وزوج يقع في حب فتاة جديدة تعيش في المنزل المجاور.