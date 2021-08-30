أحدث ظهور لدرة مع زوجها هاني سعد والأخير يوثق لقطة طريفة خلال لقائه مع فين ديزل في إيطاليا.. بالفيديو

شهد الاحتفال الذي أقامته dolce and gabbana يوم الأحد في مدينة البندقية بإيطاليا، حضور قطاع كبير من النجوم العالميين والعرب، الذين حرصوا على توثيق أبرز لحظاتهم خلال الحدث المميز، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاني سعد زوج درة يوثق لقائه مع فين ديزل

كان في مقدمة الحضور الذين خطفوا الأنظار في الحفل، كل من هيلين ميرين وفين ديزل وجينيفر لوبيز وابنة مونيكا بيلوتشي وغيرهم من النجوم، إضافة إلى النجمة التونسية درة وزوجها والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز.

ولاقى أحدث ظهور لدرة مع زوجها، إعجاب عدد كبير من متابعي كل منهما، حيث نشرت دورة مجموعة صور لها مع زوجها من تلك الفعالية، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "الفن في كل مكان".

من جانبه حرص المهندس المصري هاني سعد، زوج الفنانة درة، على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية خلال الحفل، وقام بمشاركة الجمهور بأبرز اللقطات التي واجهها هناك، وكان من بينها لقائه بالنجم العالمي فين ديزل، حيث نشر صورة تجمعه به عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، إضافة إلى مقطع فيديو مرح ظهر فيه هاني سعد وهو يمازح النجم العالمي الشهير.

لقطات طريفة لـ فين ديزل مع هاني سعد

فين ديزل ظهر في الفيديو بلقطات طريفة وعفوية مع هاني سعد، قبيل التقاط الصورة التذكارية، خلال تواجد كل منهما في إيطاليا لحضور الحدث الذي خطف اهتمام الجمهور، ونال الفيديو تفاعل عدد من محبي النجم العالمي الذين أشادوا كذلك بطرافته وبساطته.

أحدث أعمال فين ديزل

ويأتي أحدث ظهور لفين ديزل، بعد أشهر قليلة من حصد نجاح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "Fast & Furious 9" الذي طرح مؤخرًا في عدد من دول العالم، والذي شارك في بطولته كل من ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

في سياق آخر، تنتظر الفنانة درة بدء عرض حكاية "غالية" ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر" الذي من المقرر عرضه الشهر المقبل، على قناة Cbc ومنصة watch it.

الصور مأخوذة من حسابات هاني سعد وفين ديزل ودرة على انستجرام